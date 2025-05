Kao nekada: Hammond i May utrkivali se automobilom i zrakoplovom, no na struju

Dok Jeremy Clarkson zabavlja svoje obožavatelje doživljajima sa svoje farme i o tome snima seriju za Amazon, njegovi bivši kolege iz Grand Toura i Top Geara okrenuli su se, svaki na svoj način, YouTubeu. Tu i tamo na njihovom kanalu Drivetribe pojavi se poneki video, manje ili više vezan uz automobile, no ovoga puta odlučili su se za pravi "oproštaj" od avantura kakve su izvodili dva desetljeća. James May i Richard Hammond organizirali su, naime, utrku zrakoplova i automobila, no uz novi zaplet – oba su prijevozna sredstva bila na struju.

Taycan protiv Pipistrela

Od malenog aerodroma Pennridge pa do Dunsfolda, na kojem su snimane legendarne epizode Top Geara, Hammond je vozio električni Porsche Taycan Turbo GT, dok je May letio u Pipistrelovom električnom zrakoplovu. Utrka je potrajala nešto više od dva sata, s time da je električnu letjelicu putem bilo potrebno napuniti pa je, iako je letjeti značajno brže, time automobil dobio određenu prednost. U konačnici je utrka bila napeta, završili su je unutar samo koju minutu razlike, a pobjednika vam nećemo otkriti u slučaju da i sami želite pogledati video.

Nakon što su stigli u Dunsfold, morali su odraditi još jedan video reminiscencije, pa su obojica sjeli u spomenutog Taycana te odvezli posljednji krug po Top Gearovoj stazi, prisjećajući se (ne bez emocija, kao da nisu Britanci) avantura i doživljaja koje su kroz godine prikupili na tom mjestu. Video njihovog oproštaja nešto je kraći, ali će ljubiteljima ugašene britanske TV emisije sigurno mnogo značiti.