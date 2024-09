Jeremy Clarkson potvrdio identitet i posljednjeg Stiga

Uz tri voditelja originalnog britanskog Top Geara, Clarksona, Hammonda i Maya, godinama se kroz tu emisiju provlačio i četvrti stalni član postave – misteriozni The Stig, profesionalni vozač koji je svojim iskustvom mogao najbolje pokazati koje vrijeme određeni testirani automobili zaista mogu postići na stazi.

Tri misteriozna Stiga

Tijekom svih godina snimanja kroz središnji britanski Top Gear prošla su tri tajnovita vozača, a on je u ostalim zemljama imao i svoje "rođake", u nešto manje popularnim lokaliziranim verzijama emisije. No, priča o identitetima tih vozača nešto je što je jako smetalo BBC-u, jer su željeli da on ostane tajnim.

Prvi Stig, poznat i kao "Crni Stig", pojavljivao se u Top Gearu 2002. i 2003. godine, a tijekom tih sezona britanski tabloid The Sunday Mirror otkrio je njegov identitet. Pod kacigom se skrivao britanski vozač utrka Perry McCarthy, a ubrzo po otkrivanju u jednoj je epizodi "ubijen" i tako uklonjen iz emisije. Kasnije se pričalo i da probijanje tajnovitosti nije razlog njegovog odlaska, a on je u svojoj knjizi nešto kasnije potvrdio da su ga povremeno mijenjali i neki drugi vozači.

Nakon njega, za volan je uskočio "Prvi bijeli Stig", pa se tamo zadržao sve do 2010. godine. Danas je svima već poznato da je to bio Ben Collins, također poznati britanski vozač u nekoliko trkaćih serija. Njegovo pojavljivanje u liku Stiga otkrio je on sam u autobiografiji, prekršivši tako ugovor o tajnosti i zasluživši otkaz.

Kraj ere

Treći, pak, lik ponovno je nosio bijelo odijelo i kacigu, a sve do danas nije se sa sigurnošću znalo koji se brzi vozač krije ispod druge bijele kacige. No, sada kad je Top Gear ugašen, a Jeremyja Clarksona u televizijskoj mirovini više nitko ne obvezuje na tajnost, on je potvrdio – treći Stig, od 2010. do 2022. godine bio je Phil Keen, najuspješniji vozač u povijesti serije British GT.

Phil Keen British GT

Clarkson je informaciju otkrio prilikom javnog gledanja posljednje epizode Grand Toura, u svojem stilu, okupljenima u jednom britanskom pubu. Nema više legendarnog trojca voditelja Top Geara i Grand Toura, identiteti Stigova su otkriveni – jedna era zaista je zaključena. Citirat ćemo stoga Clarksonovu legendarnu odjavu: "I s tim strašnim razočarenjem, vrijeme je za kraj".