Završava era Clarksona, Hammonda i Maya, no Grand Tour ide dalje

The Grand Tour: One For The Road (2024)

Vrijeme je za oproštaj sa zajedničkim televizijskim uracima legendarnog britanskog voditeljskog tima. Nakon 22 godine suradnje na projektima Top Gear i The Grand Tour, Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May završili su s tim dijelom svojih karijera, a posljednji specijal dostupan je putem Amazonovog streaming servisa Prime Video od ovog petka.

One for the Road

Prigodno nazvano "One for the Road", posljednje poglavlje avanture snimljeno je kao emotivan oproštaj od jedne bogate karijere, prepune suludih izazova, humora, opasnih situacija, ali i kontroverzi. "Clarkson, Hammond i May ignoriraju upute gospodina Wilmana i odlaze u Zimbabve s tri automobila koja su oduvijek željeli posjedovati. Putovanje kroz prekrasne krajolike vodi do emotivnog završetka na neobično poznatom otoku", stoji u opisu epizode. Odabrani automobili za veliko finale su Lancia Montecarlo, Triumph Stag i Ford Capri.

Ipak, nakon što se oprostimo od tima i njihovih nezaboravnih avantura, na Amazonu bi se s vremenom mogla pojaviti i nova sezona Grand Toura. I ranije se o tome govorilo, a procurila je i informacija o tome da je već odabran produkcijski studio, koji ima zadatak obnoviti emisiju s novim voditeljskim timom.

Neslužbene je informacije nešto "službenije" potvrdio je i sam Richard Hammond: "The Grand Tour se nastavlja. Mi ga kao voditelji napuštamo, ali Prime će ga nastaviti. Tako da jedva čekam sjesti u fotelju i gledati kako to netko drugi radi", izjavio je u jednom intervjuu predstavljajući njihovu posljednju epizodu.