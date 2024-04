Amazon planira obnoviti Grand Tour, ali bez legendarnog trojca?

Pretposljednju epizodu Grand Toura Amazon je na svojem servisu Prime Video emitirao u veljači, a ona posljednja, snimljena u Zimbabveu, bit će objavljena do kraja godine. Nakon toga, Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May odlaze u televizijsku mirovinu, barem što se tiče takvih automobilističkih avantura, jer su, citiramo, "stari i umorni". Prosječnom bi gledatelju ta vijest značila i da će emisija The Grand Tour nakon toga otići u povijest, no u Amazonu se ne slažu.

Ako je vjerovati informacijama, koje su se ovih dana pojavile u određenim medijima, američka kompanija planira i dalje snimati sličan format emisije pod istim nazivom. Produkcija je navodno povjerena studiju Lambert, sa zadatkom da osmisle "svježu verziju" Grand Toura, bez britanskog trojca koji ju je pokrenuo i proslavio.

Tko još može publiku osvojiti ovakvim humorom?

Kako se proveo britanski Top Gear, nakon što su ga napustili Clarkson, Hammond i May, vjerujemo da nije potrebno ponavljati. Imajući to na umu, Amazon će imati vrlo zahtjevan zadatak oživljavanja emisije koja je u najvećoj mjeri ovisila upravo o voditeljima, njihovom prepoznatljivom humoru i karizmi. Za koja će se zaštitna lica producenti odlučiti, bit će zasigurno odluka ključna za uspjeh novih sezona Grand Toura.