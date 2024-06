Na izvrsnom rezultatu Volkswagena i Škode mjesečna prodaja u Hrvatskoj povećana za 16,7%

Ušli smo i prvi ljetni mjesec, a kada bi već svi trebali biti spremni za pune kapacitete turističke sezone. Pored hotelijera i ugostitelja, tu mislimo i na rent-a-car tvrtke koje uvelike utječu na ukupan broj prodanih automobila na našem tržištu. Tako su utjecaj na povećani broj registracija u odnosu na isti mjesec protekle godine svakako su imale upravo i rent-a-car tvrtke, kao i nove opcije brojnih modela kod nekih marki. Vidljivo je to i kod prve dvije marke, Volkswagena i Škode, koji su proteklog mjeseca zajedno imale 2456 registracija. No, idemo redom.

Dobro prihvaćeni akcijski modeli

Prema podacima agencije Promocija plus, tijekom svibnja stigao je 8.281 novi osobni automobil, a što znači da je riječ o najboljem ovogodišnjem rezultatu. Do sada je vodeći bio travanj, koji je ipak bio slabiji za 1.198 vozila, odnosno 14,5%. Gotovo je ista razlika i u odnosu na svibnja protekle godine kada je bilo 7.097 registracija, pa znači da je ovogodišnji bio bolji za 16,68%. Kao što sam već maloprije spomenuo, najveći utjecaj na to su imali Volkswagen uz 1.265 te Škoda uz 1.191 registracija.

Znači da su zajedno stigli do 29,66% svih registracija proteklog mjeseca. Nema sumnje kako su na to veliki utjecaj imale i rent-a-car tvrtke, no veliki udio odnosi se i na nove akcijske modele koji su nude po boljim cijenama. Volkswagen je u odnosu na isti mjesec lani napravio 55,21% bolji rezultat, dok je napredak kod Škode bio 51,34%. Treće je mjesto pripalo Opelu uz 580 vozila, što je za njih 60 slabije nego lani. Još veći minus bilježi trećeplasirani Renault koji je uz minus od 367 vozila stigao do 511 registracija. Istaknuli bismo još petoplasirani Hyundai koji je ostvario 447 registracija, a što je okruglo 300 vozila, odnosno preko 204% bolji rezultat.

Ivan Cvetković

Protekli mjesec imali smo registracije 40 različitih marki, a na čijem su začelju nova kineska marka Lynk&Co te Aston Martin s po jednim vozilom. Stigla su i dva Mitsubishija, a prve primjerke ove godine upisao je i kineski Dongfeng. Imao je pet registracija, koliko su proteklog mjeseca upisali i DS te Jaguar.

Registracije po markama - svibanj

marka kom udio 1 Volkswagen 1265 15,28% 2 Škoda 1191 14,38% 3 Opel 580 7,00% 4 Renault 511 6,17% 5 Hyundai 447 5,40% 6 Suzuki 437 5,28% 7 Dacia 425 5,13% 8 Toyota 412 4,98% 9 Citroen 353 4,26% 10 Peugeot 340 4,11% 11 Audi 274 3,31% 12 Kia 271 3,27% 13 BMW 244 2,95% 14 Seat 212 2,56% 15 Mazda 179 2,16% 16 Mercedes 154 1,86% 17 Ford 147 1,78% 18 Tesla 140 1,69% 19 MG 101 1,22% 20 Nissan 100 1,21% 21 Volvo 82 0,99% 22 Cupra 75 0,91% 23 Forthing 72 0,87% 24 Fiat 61 0,74% 25 Land Rover 53 0,64% 26 Porsche 33 0,40% 27 Geely 30 0,36% 28 Jeep 18 0,22% 29 Honda 14 0,17% 30 Alfa Romeo 13 0,16% 31 Lexus 8 0,10% 32 Mini 7 0,08% 33 Subaru 7 0,08% 34 SsangYong 6 0,07% 35 DS 5 0,06% 36 Jaguar 5 0,06% 37 Dongfeng 5 0,06% 38 Mitsubishi 2 0,02% 39 Lynk & Co 1 0,01% 40 Aston Martin 1 0,01% ukupno 8281 100%

Nakon prvih pet mjeseci stigli smo do ukupno 30.569 registracija, a što je 3.985 odnosno 15% bolje nego li je to bilo lani do početka lipnja. Vodeća je Škoda koja je ubilježila 4.207 vozila, a što je impresivnih 1.508 vozila odnosno 55,87% više nego li je bilo lani. To je gotovo 900 vozila više u odnosu na drugoplasirani Volkswagen koji je stigao do 3.310 vozila. Time je za 420 vozila, odnosno 14,53% bolji nego lani. Čak je pet marki koje su ostvarile veći količinski porast od VW-a. Toyota ima plus od 770 vozila ili 56,29%, a Suzuki 643 vozila ili 40,9%. Citroen je stigao do 550 vozila boljeg rezultata, što je plus od 123,87%, dok je 519 vozila više uz napredak od 52,27% ostvario Hyundai. Valja istaknuti i BMW koji je uz 481 registraciju više ostvario porast od 82,22%.

Jednaki broj kineskih vozila

Nasuprot njih je Kia koja je stigla do najvećeg količinskog minusa. Uz 1.367 vozila ostvarila je 545 vozila, odnosno 28,5% slabiji rezultat. Prati je Renault uz minus od 510 vozila odnosno 16,93%, dok je Ford ove godine na ukupno petnaestom mjestu uz 644 vozila, što je 357 vozila, odnosno 35,66% slabiji rezultat nego lani.

Ivan Cvetković

MG je bila prva ozbiljnija kineska marka koja je počela djelovati na našem tržištu, i tu su već skoro dvije godine. Nakon prvih pet mjeseci ove godine su na 337 registracija, a što je 181 vozilo, odnosno 34,94% manje nego li je bilo lani. Taj minus 'pokrile' su novopridošle kineske marke koje lani u ovo doba nisu imale niti jednu registraciju. Tako je tu 96 primjeraka marke Forthing te deset vozila manje marke Geely. Stigla su dva primjerka marke Lynk&Co te jedan BYD. Lani je tu bio još jedino Dongfeng koji je tada imao 14 registracija, a sada je na njih 5.

Registracije po modelima - svibanj 2024

model kom udio 1 Škoda Octavia 773 9,33% 2 Volkswagen T-Cross 469 5,66% 3 Dacia Duster 284 3,43% 4 Citroen C3 223 2,69% 5 Renault Clio 215 2,60% 6 Suzuki SX4 204 2,46% 7 Volkswagen Tiguan 198 2,39% 8 Opel Corsa 189 2,28% 9 Volkswagen Taigo 184 2,22% 10 Volkswagen T-Roc 183 2,21% 11 Škoda Kamiq 161 1,94% 12 Suzuki Vitara 154 1,86% 13 Opel Crossland 152 1,84% 14 Hyundai Tucson 146 1,76% 15 Renault Captur 146 1,76% 16 Volkswagen Golf 146 1,76% 17 Peugeot 2008 136 1,64% 18 Toyota Yaris Cross 136 1,64% 19 Opel Astra 133 1,61% 20 Ford Puma 118 1,42% 21 Ostali 3931 47,47% ukupno 8281 100%

Već četvrti mjesec zaredom Škoda Octavia je najtraženiji model koji je tijekom svibnja ubilježio 773 registracije. Time je stigla do 2.323 primjerka tijekom ove godine, a što je 7,6% ukupnog tržišta. Lani je u ovo doba Octavia bila druga uz 1.053 primjerka i imala je udio od 3,96%. Od nje je bolji bio Renault Clio koji je imao 1.405 registracija. Sad je Clio drugi uz 1.252 vozila. Jedino je još Suzuki Vitara stigla do četveroznamenkastog rezultata uz 1.137 registracija do početka lipnja. Od svibanjskih rezultata valja istaknuti 469 primjeraka Volkswagenovog modela T-Cross. Pored njega VW je imao još četiri modela u društvu 'top 20'. Tu je 198 primjeraka Tiguana, 184 modela Taigo, jedan manje T-Roc te 146 Golfova. Svih pet modela su i na 'top 20' listi nakon prvih pet mjeseci.

Porast broja električnih vozila

Tesla

Već na rezultatima od svibnja vidljiv je utjecaj i poticaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dok je tijekom prva četiri mjeseca bilo 257 registracija električnih automobila, proteklog mjeseca je stiglo njih 280. Najveći udio u tome imala je Tesla koja je tijekom svibnja imala 140 registracija, što je daleko bolje od 81 registracije tijekom prva četiri mjeseca. Vjerujem da će i tijekom lipnja značajan udio električnih modela činiti modeli koji su dulje vrijeme stajali na lageru brojnih prodavača i nisu se uspijevali prodati bez poticaja.