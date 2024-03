Nastavlja se dobra prodaja u 2024. - Škoda vodeća, a stigla nam je još jedna kineska marka

Lynk & Co

Prije godinu i pol stigla su nam prvi automobili iz Kine. Riječ je o modelima marke MG Motor, a koja je svojedobno bila britanska marka. Kasnije je stigao Dongfeng, pa Forthing, pa krajem godine Geely, a sada je tu još jedna kineska marka - Lynk & Co. Nema sumnje kako će europskim, odnosno korejskim i japanskim markama, koje na našem tržištu djeluju već dugi niz godina biti sve teže boriti se za svoj udio.

Prema podacima agencije za istraživanje tržišta, tijekom veljače je bilo 4486 registracija osobnih automobila. To je za 859 vozila, odnosno 23,68% više u odnosu na veljaču 2023. godine. Pohvalan je to rezultat, jer pozitivan trend s druge polovice 2023. godine prenio se i na ovu godinu. Tako je do početka ožujka bilo 8947 registracija osobnih automobila, a što je 1974 vozila odnosno 28,31% više u odnosu na prva dva mjeseca protekle godine.

Registracije po markama - veljača 2024.

marka kom dio 1 Škoda 622 13,87% 2 Volkswagen 451 10,05% 3 Suzuki 423 9,43% 4 Toyota 370 8,25% 5 Dacia 252 5,62% 6 Renault 267 5,95% 7 Hyundai 249 5,55% 8 Kia 272 6,06% 9 Opel 34 0,76% 10 Audi 168 3,74% 11 BMW 121 2,70% 12 Mazda 146 3,25% 13 Citroen 142 3,17% 14 Peugeot 134 2,99% 15 Ford 161 3,59% 16 Mercedes 113 2,52% 17 Seat 91 2,03% 18 Nissan 89 1,98% 19 Volvo 72 1,60% 20 Porsche 49 1,09% 21 Fiat 50 1,11% 22 MG 33 0,74% 23 Cupra 26 0,58% 24 Land Rover 18 0,40% 25 Jeep 19 0,42% 26 Tesla 27 0,60% 27 Geely 11 0,25% 28 Honda 15 0,33% 29 Alfa Romeo 10 0,22% 30 Mini 7 0,16% 31 Forthing 19 0,42% 32 Lexus 7 0,16% 33 Jaguar 5 0,11% 34 DS 5 0,11% 35 Subaru 4 0,09% 36 Bentley 2 0,04% 37 SsangYong 0 0,00% 38 Dodge 0 0,00% 39 Lynk & Co 1 0,02% 40 Mitsubishi 1 0,02% ukupno 4486 100%

Šest vozila više u odnosu na siječanj bilježi vodeća marka - Škoda. Pored toga, tih 622 vozila je i za 165 vozila više u odnosu na lanjsku veljaču. Na drugom je mjestu Volkswagen uz 451 automobil, a za vrat mu puše Suzuki uz 423 vozila. Ova je japanska marka ujedno napravila i značajan skok za 233 vozila, odnosno 122,63% u odnosu na lanjsku veljaču. Prati ga Toyota uz 370 vozila, a što je povećanje za 153 vozila ili 70,5%. Valja pohvaliti i Citroën koji je uz 142 vozila za okruglo 100 bio bolji nego lani.

Pored dobrog rasta, bilo je onih i koji su imali pad prodaje. Tu su Renault i Dacia koji su imali pad od 142 odnosno 117 vozila. U minusu su i Kia te Opel, ali i MG i Cupra. Pet vozila manje bilježi Mini, dva Jaguar, a jedan Subaru.

Svijetlih točaka vidimo i kod premium marki. Tako Audi ima porast od 8,4%, Mercedes 25,56%, a BMW 37,5%. Volvo je imao 72 registracije, a što je 46 vozila odnosno 176,9% više nego lani. Porsche je imao 49 vozila, što je porast od 157,89%. Land Rover je rastao 38,46%. Nakon što je tijekom siječnja stigao jedan Bentley, veljača je donijela još dva. U sva tri slučaja riječ je o SUV modelu Bentayga.

Registracije po modelima - veljača 2024.

model kom udio 1 Škoda Octavia 278 6,20% 2 Suzuki Vitara 236 5,26% 3 Toyota Yaris Cross 163 3,63% 4 Suzuki SX4 126 2,81% 5 Dacia Duster 112 2,50% 6 Hyundai Tucson 103 2,30% 7 Renault Clio 101 2,25% 8 Volkswagen T-Cross 100 2,23% 9 Volkswagen Taigo 81 1,81% 10 Dacia Sandero 80 1,78% 11 Kia Sportage 79 1,76% 12 Škoda Kodiaq 77 1,72% 13 Škoda Scala 77 1,72% 14 Volkswagen Tiguan 76 1,69% 15 Renault Captur 74 1,65% 16 Toyota Corolla 74 1,65% 17 Kia Stonic 71 1,58% 18 Ford Kuga 70 1,56% 19 Volkswagen Golf 64 1,43% 20 Nissan Qashqai 63 1,40% 21 ostali 2381 53,08% ukupno 4486 100,00%

Nakon što je Opel Corsa na početku godine bila najtraženiji model, proteklog mjeseca na ovaj se vrh vratila Škoda Octavia uz 278 primjeraka. Još su dva Škoda modela među 20 najtraženijih - Kodiaq uz 77 primjeraka, a koliko je zabilježila i Scala. Druga je pozicija pripala Suzukijevoj Vitari uz 236 jedinica, Suzuki se može pohvaliti i četvrtom pozicijom koju drži SX4. Toyota značajan dio svog rast već niz mjeseci zasniva na modelu Yaris Cross, a koji nastavlja s dobrim probojem. Uz 163 registracije riječ je o trećem najtraženijem modelu tijekom veljače.

Tijekom veljače bilo je svega 48 registracija električnih automobila. Dok su tijekom siječnja EV modeli imali udio od 2,2%, tijekom veljače je pao na svega 1,07%. Naravno, s obzirom na to da se uskoro očekuje početak poticaja, te će se brojke ubrzo značajno mijenjati. Tesla je uz 27 vozila imala najviše registracija električnih modela. Slijedi Volkswagen koji je imao 8 registracija, i to ispred Dacije uz njih 5. Po dva električna modela bilježe Audi i Mercedes, te po jedan BMW, Porsche i Mini.

Benzinski modeli ove godine imaju udio od 44,4%, a slijede ih hibridi uz udio od 32,8%. Dizelaši su na 18,5%, a verzije s plinskim instalacijama na 2,6%. EV modeli su nakon dva mjeseca na 1,7%. Pogledamo li registracije po regijama, prednjači područje Zagreba i okolice uz udio o 43,68%. Prati ga Splitsko-dalmatinska uz 8,48%, Primorsko-goranska uz 7,48% te Istarska uz udio od 6,14%