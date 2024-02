Škoda godinu otvorila sjajnim rezultatom, Opel Corsa najtraženiji model

Za nama je najdepresivniji mjesec i već smo dobro zakoračili u mjesec ljubavi. To prate i podaci Promocije plus, agencije koja prati automobilsko tržište. Ovi friški podaci za stanje na automobilskom tržištu tijekom prvog mjeseca 2024. godine daju nade kako bi ponovno trebali imati rezultate koji naginju onima prije pandemije. Ta, 2019. godina prije pandemije završila je na 62.938 vozila, s time da je tijekom siječnja bilo 3.551 registracija. Ove smo godina do početka veljače imali čak 4.461 registraciju, što daje nagovještaj dobrih rezultata. To je ujedno i 1.115 vozila više u odnosu na isti mjesec lani, a koji je bio 25% slabiji od ovogodišnjeg siječnja.

Opel

Kako je godina završila, tako je nova i započela. Tako je prvo mjesto ponovno pripalo Škodi. Češka je marka stigla do 616 registracija što je 119,22% više u odnosu na rezultat prije godinu dana. Dobar napredak ostvario je i Opel koji je uz 349 registracija stigao do druge pozicije. Uz plus od 127 vozila to je napredak od 57,21% na isti mjesec lani. Treća pozicija pripala je Volkswagenu uz 336 vozila. To je 55 vozila, odnosno 14,07% manje nego lani. Među danas prvih deset marki jedino je još Renault imao slabiji rezultat nego lani. Sada je na sedmoj poziciji uz 249 vozila, što je manjak od 8,79%.

Registracije po markama - siječanj 2024.

marka kom udio 1 Škoda 616 13,81% 2 Opel 349 7,82% 3 Volkswagen 336 7,53% 4 Toyota 318 7,13% 5 Suzuki 317 7,11% 6 Dacia 309 6,93% 7 Renault 249 5,58% 8 Hyundai 233 5,22% 9 BMW 197 4,42% 10 Audi 195 4,37% 11 Kia 161 3,61% 12 Mazda 144 3,23% 13 Citroen 142 3,18% 14 Peugeot 136 3,05% 15 Seat 106 2,38% 16 Mercedes 104 2,33% 17 Ford 93 2,08% 18 Volvo 73 1,64% 19 Nissan 68 1,52% 20 Porsche 53 1,19% 21 MG 51 1,14% 22 Fiat 47 1,05% 23 Cupra 41 0,92% 24 Land Rover 20 0,45% 25 Geely 18 0,40% 26 Jeep 17 0,38% 27 Mini 15 0,34% 28 Alfa Romeo 13 0,29% 29 Honda 13 0,29% 30 Lexus 9 0,20% 31 Tesla 8 0,18% 32 Jaguar 4 0,09% 33 SsangYong 3 0,07% 34 Bentley 1 0,02% 35 Dodge 1 0,02% 36 Subaru 1 0,02% ukupno 4461 100%

Od svih 36 marki koje su ostvarile registracije tijekom siječnja najveći tek njih sedam ima negativan rezultat u odnosu na isti mjesec lani. Najveći predvodnik je Ford. Uz 93 registracije osvojio je 17. mjesto. Naspram 318 vozila lani to je manjak od 225 vozila, odnosno 70,75%. manjak od 99 vozila odnosno 38,08% bilježi Kia. Četiri vozila manje ima Tesla, pet Jaguar, a koliko je lošiji i Subaru.

Najveći plus ove godine, gledajući količinski, ostvarila je već spomenuta Škoda, a prati je Suzuki uz plus od 196 vozila, te Toyota uz 174 vozila više. U postotku najveći plus bilježi Honda. Naravno tu su ipak skromnije količine. Tako je japanski proizvođač lani imao dvije, a sada 13 registracija. To je plus od 550%. Nešto manji plus od 330% koji je isto tako s dva primjerka stigao do njih 9 bilježi Lexus.

Više Porschea nego Fiata

U luksuznom segmentu BMW je imao 197 registracija, a što je dva vozila više od Audija. Treće je mjesto pripalo Mercedesu uz 104 vozila. Porsche bilježi 53 registracije, a što je za dva vozila više od MG-a, odnosno šest više od Fiata. Siječanj je zabilježio i jednu registraciju Bentleya.

U Škodinom rezultatu svoj doprinos su dali brojni modeli. Tako je Octavia drugi najtraženiji model uz 258 registracija. Fabia je na devetom mjestu uz 84 registracije, a tri pozicije iza je Kamiq uz 65 vozila. Još tri mjesta dalje je Scala uz 61 primjerak, odnosno na 18. mjestu Karoq uz 56 vozila. Vodeća pozicija tijekom prvog mjeseca u godini pripala je Opelovoj Corsi koja je imala 312 registracija. Riječ je o jedinom Opelovom predstavniku u 'top 20' modela.

Izgleda kako je snižavanje cijena električnih modela s kraja protekle godine ostavilo traga i na prodaji električnih modela. Tako je tijekom siječnja 17 registracija Volkswagenu bilo dovoljno za vodeću poziciju. Samo vozilo manje bilježi Audi, dok je treća Škoda uz 12 registracija. Devet registracija bilježi BMW, a svega jednu manje Tesla. Tu je i sedam Hyundaija po pet Dacia i Porschea odnosno četiri Mercedesa. Po dva električna modele imali su Kia, MG i Mini te jedan Subaru. Tako su električni modeli uz 96 modela imali udio od 2,2%.

Zastupljenost uz 2,8% vozila bilježe oni opremljeni plinskim instalacijama, dok je 18,6% udio dizelaša. Hibridni su modeli uz 1.354 vozila imali udio od 30,4%, dok 2.057 registracija benzinaca znači i udio od 46,1%. Kao što je za očekivati, najveći udio registracija, njih 42,55% čini području Zagreba i zagrebačke regije. Drugo mjesto uz 8,03% drži Splitsko-dalmatinska županija, dok je treća Primorsko-goranska uz 7,58% udjela.

Sve u svemu, ako se po prvom mjesecu prepoznaje trend koji možemo očekivati do kraja godine, bit će iznimno zadovoljnih. Naravno, pored brojnih privatnih, ali i poslovnih kupaca veliki utjecaj na to imat će i rent-a-car kuće koje ipak najavljuju nešto opreznije planove.