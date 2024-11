Škoda je prvi, VW drugi, a Toyota treći izbor hrvatskih kupaca novih automobila

Za nama je još jedan mjesec koji je po prodaji novih osobnih automobila bio bolji u odnosu na isti godinu dana ranije. Naime, podaci agencije za istraživanje tržišta Promocija plus pokazuju kako je tijekom listopada došlo do registracije 4360 novih osobnih automobila, a što je 673 vozila više nego lani istog mjeseca. To znači da smo ovog listopada imali porast prodaje za 18,25%. Rijetke su marke koje su zabilježile manje vozila ovog listopada u odnosu na prošlogodišnjih. Najveći manjak bilježi Renault uz minus od 108 vozila, odnosno uz ukupno 232 registracije. Prati ga Seat uz minus od 83 vozila, a što je u postotku manjak veći od 70%.

Brojne marke u plus, ali neke i u minusu

Nasuprot njih razloga za zadovoljstvo sigurno imaju u Volkswagenu koji uz 502 registracije proteklog mjeseca zabilježio porast od 166 vozila, odnosno 49,41% u odnosu na lanjski listopad. Još i više osmijeha na licu trebalo bi biti u Fordu. Uz 132 registracije riječ je porastu od okruglih 100 vozila, odnosno čak 312,5%. Prati ih i kineski Geely koji je imao 94 registracije, a prije godinu dana ih još nije niti bilo u prodaji na našem tržištu. Marka je to koja će na ljestvici najtraženijih sigurno iduće godine ići još prema gore, još bolje od trenutačnog 24 mjesta.

Registracija po markama - listopad

marka kom udio 1 Škoda 609 13,97% 2 Volkswagen 502 11,51% 3 Toyota 329 7,55% 4 Dacia 308 7,06% 5 Hyundai 261 5,99% 6 Suzuki 243 5,57% 7 Renault 232 5,32% 8 Audi 218 5,00% 9 Kia 213 4,89% 10 Opel 195 4,47% 11 Peugeot 170 3,90% 12 Ford 132 3,03% 13 BMW 122 2,80% 14 Mazda 108 2,48% 15 Geely 94 2,16% 16 Mercedes 93 2,13% 17 Nissan 65 1,49% 18 MG 64 1,47% 19 Volvo 61 1,40% 20 Land Rover 48 1,10% 21 Cupra 40 0,92% 22 Porsche 37 0,85% 23 Seat 35 0,80% 24 Citroen 31 0,71% 25 Forthing 25 0,57% 26 Honda 21 0,48% 27 Tesla 20 0,46% 28 Fiat 16 0,37% 29 Jeep 16 0,37% 30 Mini 15 0,34% 31 Lexus 12 0,28% 32 SsangYong 8 0,18% 33 Alfa Romeo 4 0,09% 34 DS 4 0,09% 35 Subaru 3 0,07% 36 Lynk & Co 2 0,05% 37 Jaguar 1 0,02% 38 Mitsubishi 1 0,02% 39 Bentley 1 0,02% 40 Maserati 1 0,02% ukupno 4360 100%

Porast od 76 vozila ima i Škoda koja je proteklog mjeseca imala 609 registracija. Marka je to koja je ove godine stigla do čak 7579 registracija. To znači da je ostvarila porast od čak 1967 automobila odnosno preko 35%. I dok je lani bila tijesna borba za vodeću poziciju, sada je Škoda već osigurala titulu najtraženije marke, a s obzirom na to da je drugi Volkswagen koji zaostaje za više od tisuću vozila. Slična je situacija i kad pogledamo najtraženije modele. Škoda Octavia proteklog je mjeseca imala 291 registraciju, a što znači da je stigla do 3850 primjeraka ove godine. Time je Octavia ostvarila rast od 1715 vozila odnosno više od 80%.

Volkswagen T-Cross

Kad već spominjem porast, valja istaknuti i drugoplasirani model na listi najtraženijih. Riječ je o modelu Volkswagen T-Cross koji je zabilježio 2036 registracija, a što je 88,87% više od prošlogodišnjih 1078 koliko ih je bilo lani do početka studenog. Još značajniji porast od 135% zabilježila je trećeplasirana Opel Corsa. Ona je s prošlogodišnjih 841 primjerka stigla na sadašnjih 1974. Među 'top 20' modela valja istaknuti još Toyotu Yaris Cross koja je 1150 vozila stigla do osme pozicije. Time je više nego poduplala prošlogodišnji rezultat od 530 vozila. Pridružimo li joj između ostalog i 720 primjeraka Corolle odnosno 707 primjeraka Yarisa Toyota je stigla do ukupno četvrte pozicije ove godine.

Registracije po modelima - listopad 2024.

model kom udio 1 Škoda Octavia 291 6,67% 2 Volkswagen T-Cross 194 4,45% 3 Dacia Duster 155 3,56% 4 Hyundai Tucson 129 2,96% 5 Suzuki Vitara 126 2,89% 6 Dacia Sandero 116 2,66% 7 Geely Coolray 91 2,09% 8 Opel Corsa 78 1,79% 9 Škoda Kamiq 77 1,77% 10 Volkswagen Golf 77 1,77% 11 Škoda Kodiaq 76 1,74% 12 Renault Captur 71 1,63% 13 Suzuki SX4 70 1,61% 14 Volkswagen Tiguan 70 1,61% 15 Toyota C-HR 69 1,58% 16 Volkswagen Taigo 69 1,58% 17 Renault Clio 66 1,51% 18 Toyota Yaris Cross 66 1,51% 19 Kia Sportage 65 1,49% 20 Toyota Corolla 65 1,49% 21 ostali 2339 53,65% ukupno 4360 100%

Zanimljivo je vidjeti kako u 'top 20' najtraženijih modela čak pet predstavnika ima Volkswagen. Tako je osim drugoplasiranog T-Crossa tu i Tiguan koji se smjestio na sedmu poziciju uz 1209 primjeraka. Većinu tu čini nova generacija iako je na početku godine bilo i dvjestotinjak starih. Na trinaestoj poziciji je Taigo koji je stigao do 1022 registracije, a tri mjesta iza smjestio se još jedan model s početnim slovom 'T' u imenu - T-Roc. On na 823 primjerka, a poziciju iza smjestio se Golf uz 747 jedinica.

Dizelaši tek na 17,2% udjela

U ukupnom voznom parku novih osobnih automobila koji su ove godine stigli na domaće tržište njih dva posto odnosni se na modele koje imaju i serijski ugrađene plinske instalacije. Sljedeći po udjelu su u potpunosti električni modeli koji uz 1727 vozila čine 3,1% ukupnog tržišta. Dizelski modeli čine 17,2% tržišta, dok su hibridi na 29,1%. Preostalih 48,6% čine benzinske inačice.

Tesla Model 3

Kad govorimo o električnim modelima tu su najbrojniji oni s oznakom Tesle. Njih je 567 odnosno 32,83% svih EV primjeraka koji su ove godine stigli u Hrvatsku. Drugu poziciju drži Renault uz 189 vozila odnosno 10,94% EV tržišta. Hyundai broji 150 primjeraka, a Dacia deset vozila manje. Slijedi 131 primjerak Opela, odnosno njih 128 s logotipom MG-a. Preostalih 27 marki broji ukupno 422 primjerka.

Očekivani rast do kraja godine

Gotovo 42% svih registracija odnosi se na zagrebačko područje. Na drugom je mjestu Splitsko-dalmatinska županija koja uz 5048 vozila čini 8,99% tržišta. Slijedi je Primorsko-goranska županija uz 3937 registracija, odnosno malo više od 7% tržišta. Slijede Istarska, Požeško-slavonska, Bjelovarsko-bilogorska pa Zadarska županija... Na samom kraju tog poretka su Virovitičko-podravska županija uz 302 vozila, odnosno Ličko-senjska uz 249 automobila.

Uz ukupno 56.142 automobila registrirana ove godine vrlo smo blizu prošlogodišnjem rezultatu od 56.697 automobila. Tako bi do kraja godine mogli doći do plusa od skoro 7 tisuća vozila...