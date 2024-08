Stigao prvi XPengov auto koji želi konkurirati njemačkim premium markama i Tesli

Još prije dvije godine kineski proizvođač automobila XPeng najavio je svoj prvi leteći automobil, a koji je početkom ove godine na CES-u u Las Vegasu predstavio leteći automobil eVTOL, koji bi sljedeće godine trebao u serijsku proizvodnju. XPeng je relativno mladi kineski automobilski brend, a u čije je suvlasništvo nedavno ušao i Volkswagen. Iako proizvode samo električne modele, brend je to koji želi biti konkurencija premium markama poput BMW-a i Mercedesa, ali i Tesli. Sada je njihov prvi primjerak registriran i u Hrvatskoj, a što pokazuju podaci agencije za istraživanje tržišta Promocija plus.

Volkswagen T-Cross

Njihov izvještaj pokazuje i kako je tijekom srpnja na domaće prometnice stiglo 5569 novih automobila, a što je 358 vozila, odnosno 6,87% više u odnosu na isti mjesec lani. Najviše bi razloga za veselje trebali imati u MG-u koji je uz 282 registracije tijekom srpnja ostvario rast veći od 308% u odnosu na isti mjesec lani. Doduše, pogledamo li ukupnu ovogodišnju prodaju stigli su na 734 vozila, a što je za četiri automobila više nego lani. Rast od 170 vozila imao je Opel uz ukupno 384 registracije, dok je porast od 169 vozila imao Hyundai koji je stigao na 382 vozila tijekom srpnja. Vodeći proteklog mjeseca bio Volkswagen. On je uz 794 vozila imao porast od 104 vozila.

Registracija po markama - srpanj

marka kom udio 1 Volkswagen 794 14,26% 2 Škoda 509 9,14% 3 Opel 384 6,90% 4 Hyundai 382 6,86% 5 Kia 382 6,86% 6 Toyota 330 5,93% 7 Renault 311 5,58% 8 Suzuki 293 5,26% 9 MG 282 5,06% 10 Dacia 262 4,70% 11 Peugeot 232 4,17% 12 Audi 220 3,95% 13 Citroen 158 2,84% 14 BMW 150 2,69% 15 Mazda 132 2,37% 16 Mercedes 114 2,05% 17 Fiat 91 1,63% 18 Ford 81 1,45% 19 Geely 73 1,31% 20 Volvo 60 1,08% 21 Cupra 58 1,04% 22 Seat 51 0,92% 23 Nissan 50 0,90% 24 Porsche 36 0,65% 25 Tesla 27 0,48% 26 Jeep 25 0,45% 27 Land Rover 15 0,27% 28 Honda 12 0,22% 29 Alfa Romeo 10 0,18% 30 Lexus 7 0,13% 31 Subaru 7 0,13% 32 Forthing 6 0,11% 33 DS 6 0,11% 34 SsangYong 5 0,09% 35 Jaguar 4 0,07% 36 Smart 3 0,05% 37 Mini 2 0,04% 38 Maserati 2 0,04% 39 Dongfeng 1 0,02% 40 Alpine 1 0,02% 41 XPeng 1 0,02% ukupno 5569 100%

Pored već spomenute nove marke XPeng, tijekom srpnja je stigao i prvi primjerak Renaultove marke Alpine. Jedan primjerak ubilježio je i kineski Dongfeng. Proteklog su mjeseca registrirana nova vozila 41 različite marke, a uz 5569 vozila, riječ je o trećem najslabijem ovogodišnjem rezultatu, nakon onih tijekom siječnja i veljače.

XPeng P7

Nasuprot maloprije spomenutih marki koje su ostvarile značajan porast u odnosu na isti mjesec lani, tu su i one koje su imale veći ili manji pad potražnje. Tako je najveći količinski minus od 232 automobila ubilježila Škoda, a koja je bez obzira na to osvojila drugu poziciju. Nešto manji pad, od 223 vozila ostvario je Renault, a koji je stigao na 311 registracija. Za 82 vozila slabiji rezultat bilježi Seat uz 51 registraciju.

Registracije po modelima - srpanj

model kom udio 1 Volkswagen T-Cross 314 5,64% 2 Opel Corsa 289 5,19% 3 Volkswagen Tiguan 198 3,56% 4 MG ZS 184 3,30% 5 Kia Stonic 145 2,60% 6 Škoda Octavia 135 2,42% 7 Suzuki SX4 124 2,23% 8 Renault Clio 122 2,19% 9 Škoda Kamiq 120 2,15% 10 Suzuki Vitara 118 2,12% 11 Toyota Yaris 115 2,07% 12 Peugeot 208 113 2,03% 13 Hyundai Tucson 108 1,94% 14 Hyundai I20 99 1,78% 15 Dacia Sandero 91 1,63% 16 Volkswagen T-Roc 91 1,63% 17 Volkswagen Taigo 85 1,53% 18 Kia Ceed 78 1,40% 19 Kia Sportage 77 1,38% 20 Škoda Fabia 73 1,31% 21 ostali 2890 51,89% ukupno 5569 100,00%

Volkswagenu u postizanju vodeće pozicije najviše je pomogao model T-Cross uz 314 registracija, a koji je bio najtraženiji model proteklog mjeseca. Od velike pomoći bio je i novi Tiguan koji je ostvario 198 registracija te time stigao na treću poziciju ljestvice najtraženijih modela. U društvu 'top 20' modela još su dva VW modela. To je T-Cross na šesnaestoj poziciji uz 91 primjerak, a koji u stopu prati Taigo uz 85 jedinica. Drugo mjesto tijekom srpnja pripalo je Opelovoj Corsi uz 289 primjeraka, a za pohvalu je i 184 primjerka MG-ovog modela ZS. Uvjerljivo vodeći model ove godine je Škoda Octavia koja je proteklog mjeseca uz 135 registracija bila na šestom mjestu.

Porast udjela električnih modela

Do početka kolovoza Octavia je stigla do 3162 registracije, a čime drži čak 7,13% kompletnog tržišta automobila. Druga je Opel Corsa uz 1878 primjeraka, a čime drži 4,23% tržišta. Na trećem je mjestu Volkswagen T-Cross uz 1641 primjerak, a koji je proteklog mjeseca pretekao Renault Clio koji je za tek 24 primjerka slabiji.

Renault Twingo E-Tech Electric

Tijekom srpnja stiglo je točno 300 električnih primjeraka, a čime smo ove godine stigli na njih 1148. Time smo ove godine stigli na udio od 2,6%, dok je taj udio nakon prvih pola godine bio na 2,2%. Proteklog je mjeseca stiglo najviše Renaultovih električnih modela, njih 53. Tu je i 47 MG-a, te po 45 električnih Opela i Dacia. Hyundai je stigao do 40 EV primjeraka, dok je 27 jedinica upisala Tesla. Tu je još 17 marki koje su ubilježile jednoznamenkaste rezultate registracija EV modela.

Najmanje zastupljena Ličko-senjska županija

Slabiji udio od električnih modela imaju samo oni koji dolazi s tvornički ugrađenim plinskim instalacijama. Tu tek 11 primjeraka bilježi Fiat, dok Renault ima 79 takvih vozila ove godine. Marka u koja u tome dominira je Dacia uz 762 primjerka. Takvi modeli čine 1,9% ukupnog tržišta uz 852 vozila. Udio dizelskih modela je na 18,5% uz 8199 automobila, dok je udio hibrida na 24,9%. To su ostvarili uz 11.068 vozila. Najbrojniji su benzinci koji uz 23.096 vozila čine 52,1% tržišta.

Zagrebačko područje uz 18.175 vozila ima udio od 40,97%. Drugo mjesto drži Splitsko-dalmatinska županija uz 8,95% udjela. Treća je Primorsko-goranska koja ima 6,61%, a prati je Istarska s udjelom od 6,59%. Najmanje je zastupljena Ličko-senjska županija koja uz 183 vozila ima udio od 0,41%. Ukupno, tijekom prvih sedam mjeseci stigli smo na 44.363 vozila, a što je za 5353 vozila više nego lani u istom razdoblju. To je porast od 13,72%. Nastavimo li dosadašnji trend, do kraja godine mogli bi doći i do 64 tisuće registriranih novih osobnih automobila dok smo ih lani imali 56.697.