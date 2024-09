Tijekom slabijeg kolovoza vodeće pozicije za Volkswagen i Škodu Octaviju

Dok smo tijekom srpnja imali više registracija u odnosu na isti mjesec lani, podaci agencije Promocija plus pokazuju kako je proteklog mjeseca ostvaren ipak slabiji rezultat. Tako nam je stiglo 3296 novih osobnih automobila, odnosno 5,15% manje nego tijekom kolovoza 2023. godine. Izgleda kao da je iznimno suho i vruće vrijeme utjecalo i na prodaju automobila, iako znamo kako su to ipak rezultati prethodnog razdoblja, a tijekom kolovoza su bile same isporuke odnosno registracije. Uglavnom, tijekom tog sušnog perioda vodeću poziciju ponovno drži Volkswagen uz 408 registracija, a prati ga ukupno ove godine vodeća Škoda uz manjak od 15 vozila. Na treće je mjesto skočila Kia uz 248 vozila, dok svega tri automobila manje bilježi sestrinski Hyundai.

Tek tri kineske marke

Ukupno je tijekom kolovoza registracije ostvarilo 38 različitih marki, a na samom začelju s po jedinim vozilom su SsangYong, Mitsubishi i Lynk&Co. Sve probojnije kineske marke ovog mjeseca i nisu bilo tako brojne. Pored upravo navedenog jednog primjerka modela Lynk&Co tijekom kolovoza stiglo nam je i 52 primjerka marke Geely te 126 vozila s oznakama marke MG.

Registracija po markama - kolovoz

marka kom udio 1 Volkswagen 408 12,38% 2 Škoda 393 11,92% 3 Kia 248 7,52% 4 Hyundai 245 7,43% 5 Toyota 237 7,19% 6 Renault 195 5,92% 7 Suzuki 194 5,89% 8 Dacia 164 4,98% 9 Audi 140 4,25% 10 Peugeot 135 4,10% 11 MG 126 3,82% 12 Ford 101 3,06% 13 Mazda 97 2,94% 14 BMW 93 2,82% 15 Opel 82 2,49% 16 Mercedes 68 2,06% 17 Geely 52 1,58% 18 Nissan 48 1,46% 19 Citroen 41 1,24% 20 Cupra 38 1,15% 21 Volvo 30 0,91% 22 Seat 27 0,82% 23 Jeep 22 0,67% 24 Porsche 17 0,52% 25 Fiat 15 0,46% 26 Tesla 14 0,42% 27 Land Rover 12 0,36% 28 Subaru 11 0,33% 29 Lexus 10 0,30% 30 Mini 9 0,27% 31 Honda 8 0,24% 32 Alfa Romeo 6 0,18% 33 Jaguar 3 0,09% 34 DS 2 0,06% 35 Smart 2 0,06% 36 SsangYong 1 0,03% 37 Mitsubishi 1 0,03% 38 Lynk & Co 1 0,03% ukupno 3296 100%

Količinski najveći rast imao je Ford, a koji se smjestio na 12. poziciju kolovoške ljestvice. Imali su 101 registraciju, a što je za čak 83 vozila odnosno 461,11% više u odnosu na isti mjesec lani. Plus od 82 vozila bilježi MG koji je time bio 186,36% bolji nego lani. I Hyundai ima solidan porast od 56 vozila, odnosno 29,63%. U postotku gledano, značajan rast ima i Opel uz plus veći od 110%, no razlog tome je što je lani imao iznimno malo, tek 39 registracija, a proteklog mjeseca njih 43 više. Ima i marki koje su u postotku imale veći rast, no uz daleko skromnije količine. Tako recimo plus od 233,33% bilježi Lexus, ali na povećanju s 3 na 10 vozila.

Volkswagen Tiguan Ivan Cvetković

Tijekom kolovoza najviše se crveni kod rumunjske Dacije. Uz 164 registracije ostvarila je minus od 133 vozila, odnosno 44,78%. Postotno još veći minus bilježi Seat uz 72,17% manje registracije, pa je broj vozila pao s 97 na njih 27. No, nije niti to postotno najveći pad. Još veći minus od 77,42% izražen je kod Tesle koja je s prošlogodišnjih 62 vozila ove godine stigla do njih 14, a koliko je imala i tijekom travnja dok je najslabiji bio siječanj uz 8 registracija. No, ukupno ove godine, i to zahvaljujući poticajima, Tesla je ostvarila plus od 188 vozila odnosno 69,63%.

Najviše električnih Renaulta

Kad smo već kod električnih automobila, valja spomenuti kako je tijekom kolovoza stiglo 225 novih električnih automobila. Najveći dobitnici tu su Renault uz 54 nova električna modela, a prati ga Opel uz njih 48. Stiglo je i 40 novih električnih Dacia modela, kao i 26 Hyundaija. Ove smo godine tako stigli do 1373 električnih automobila, a što čini 2,9% ukupnog tržišta. Lani smo do početka rujna imali 1181 električni automobila, a što je činilo 2,8% tržišta, i to kad nije bilo poticaja. Znači da ovogodišnje brojke i nisu baš dobre. U isto vrijeme, trenutno smo na 18,5% udjela dizelskih modela. Njih je do sada bilo 8827, dok je zastupljenost hibrida na 23,8% uz 11.358 vozila. Najtraženiji su benzinski modeli koji čine 52,8% tržišta.

Registracije po modelima - kolovoz 2024.

model kom udio 1 Škoda Octavia 171 5,19% 2 Volkswagen Tiguan 148 4,49% 3 MG ZS 107 3,25% 4 Kia Stonic 104 3,16% 5 Suzuki Vitara 90 2,73% 6 Hyundai Tucson 83 2,52% 7 Volkswagen T-Cross 82 2,49% 8 Toyota Yaris 70 2,12% 9 Kia Ceed 62 1,88% 10 Škoda Kamiq 62 1,88% 11 Ford Kuga 59 1,79% 12 Volkswagen Taigo 59 1,79% 13 Opel Mokka 58 1,76% 14 Renault Clio 55 1,67% 15 Volkswagen T-Roc 54 1,64% 16 Hyundai I30 53 1,61% 17 Peugeot 2008 53 1,61% 18 Suzuki SX4 52 1,58% 19 Geely Coolray 50 1,52% 20 Renault Twingo 50 1,52% 21 ostali 1774 53,82% ukupno 3296 100,00%

Tijekom kolovoza ponovno je najtraženiji model bila Škoda Octavia uz 171 registraciju, a što je 5,19% tržišta. Dolazak nove generacije Tiguana znači i sve veću popularnost ovog Volkswagenovog SUV modela koji je uz 148 primjeraka tijekom kolovoza bio drugi najtraženiji model. Na trećem se mjestu, uz 107 primjeraka, smjestio MG-ov SUV model ZS. Još samo jedan model uspio je ostvariti troznamenkasti rezultat, i to je uz 104 vozila bila Kia Stonic.

Na godišnjoj razini, i dalje smo u plusu. Naime, do početka rujna ostvareno je 47.659 registracija, a što je 5174 automobila, odnosno 12,18% više vozila u odnosu na isti period lani. Bez obzira na kolovoški manjak, vjerujemo kako će ova preostala četiri mjeseca u odnosu na prethodnu godinu nastaviti rast jer pristiglo je dosta traženih modela, a čije se isporuke tek očekuju.