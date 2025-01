U Hrvatskoj je 2024. prodano 12,54 posto više novih automobila nego li godinu prije

Već mjesecima imamo situaciju da su mjesečni rezultati prodaje novih osobnih automobila bolji u odnosu na isti mjesec godinu ranije. To su sada pokazali i podaci o godišnjem broju registracija koje je pripremila agencija Promocija plus. Tako je prosinac protekle godine donio plus od 227 vozila, odnosno 6,65%. Sukladno tome posljednji mjesec u godini označile su 3642 registracije novih osobnih automobila. To znači da je nakon punih dvanaest mjeseci domaće tržište 'progutalo' 63.806 novih osobnih automobila, a što je 7109 vozila, odnosno 12,54% više u odnosu na 2023.

Najtraženije marke tijekom 2024. godine

ukupno 2024. ukupno 2023. marka kom % kom % 1 Škoda 8412 13,18% 6587 11,62% 2 Volkswagen 7417 11,62% 6575 11,60% 3 Renault 4593 7,20% 5862 10,34% 4 Toyota 4217 6,61% 3185 5,62% 5 Suzuki 4074 6,38% 3370 5,94% 6 Opel 3683 5,77% 2846 5,02% 7 Dacia 3656 5,73% 3891 6,86% 8 Hyundai 3393 5,32% 2412 4,25% 9 Kia 3291 5,16% 3955 6,98% 10 Audi 2523 3,95% 2393 4,22% 11 Peugeot 2135 3,35% 1866 3,29% 12 BMW 1983 3,11% 1382 2,44% 13 Citroen 1753 2,75% 1003 1,77% 14 Mazda 1518 2,38% 1499 2,64% 15 Ford 1491 2,34% 1698 2,99% 16 MG 1434 2,25% 980 1,73% 17 Mercedes 1237 1,94% 1344 2,37% 18 Seat 1104 1,73% 1407 2,48% 19 Nissan 857 1,34% 693 1,22% 20 Volvo 723 1,13% 547 0,96% 21 Tesla 601 0,94% 429 0,76% 22 Cupra 593 0,93% 712 1,26% 23 Geely 572 0,90% 3 0,01% 24 Fiat 566 0,89% 706 1,25% 25 Porsche 425 0,67% 325 0,57% 26 Land Rover 274 0,43% 155 0,27% 27 Jeep 234 0,37% 116 0,20% 28 Forthing 206 0,32% 9 0,02% 29 Honda 163 0,26% 106 0,19% 30 Mini 162 0,25% 196 0,35% 31 Lexus 119 0,19% 73 0,13% 32 Alfa Romeo 99 0,16% 66 0,12% 33 DS 59 0,09% 74 0,13% 34 SsangYong 59 0,09% 11 0,02% 35 Subaru 58 0,09% 90 0,16% 36 Jaguar 32 0,05% 66 0,12% 37 Lynk & Co 30 0,05% 0 0,00% 38 Mitsubishi 12 0,02% 17 0,03% 39 Dongfeng 10 0,02% 15 0,03% 40 Bentley 9 0,01% 4 0,01% 41 Smart 8 0,01% 14 0,02% 42 Ferrari 5 0,01% 5 0,01% 43 Aston Martin 3 0,00% 1 0,00% 44 Maserati 3 0,00% 4 0,01% 45 Alpine 2 0,00% 0 0,00% 46 Acura 1 0,00% 0 0,00% 47 BYD 1 0,00% 0 0,00% 48 Dodge 1 0,00% 0 0,00% 49 Lamborghini 1 0,00% 0 0,00% 50 Lancia 1 0,00% 0 0,00% 51 Rimac 1 0,00% 2 0,00% 52 Rolls-Royce 1 0,00% 0 0,00% 53 XPeng 1 0,00% 0 0,00% 54 ostali 0 0,00% 3 0,01% ukupno 63806 100% 56697 100%

Tijekom protekle godine zabilježene su registracije 53 različite marke vozila, a neke od njih po prvi puta susrećemo na domaćem tržištu. Sukladno tome stiglo je 30 primjeraka marke Lynk & Co, ali i po jedan primjerak marki BYD i XPeng, a koje bi ove godine ipak trebale bit značajno brojnije. Pridodamo li im Dongfeng, Forthing, Geely i MG dolazimo do zavidnog broja kineskih marki. Ukupno su stigli do 2254 registracije, a čime čine 3,53% tržišta. Godinu ranije bilo je tek malo više od tisuću vozila i to s oznakama neke od četiri marke, a koje su zajedno držale daleko zanemarivih 1,78% tržišta.

Rimac Nevera R

Sam vrh prodaje drže tri poznate marke - Škoda, Volkswagen i Renault - koje zajedno broje 20.422 vozila, odnosno 32,01%, znači gotovo trećinu ukupnog tržišta. Na četvrtom mjestu je Toyota uz 4217 vozila, što je 376 vozila manje od Renaulta, no istovremeno je to i 1032 vozila više u odnosu na Toyotin rezultat godinu ranije. Znači, Toyota je napravila rast od izvrsnih 32,4%. Time je Toyota zamijenila poziciju sa Suzukijem koji je ubilježio 4074 registracije i smjestio se na petu poziciju.

Octavia drži vrh prodaje

Pogledamo li situaciju po modelima, sam vrh doživio je neke promjene. Tijekom 2023. godine titulu najtraženijeg modela odnio je Renault Clio uz 2585 registracija, a za kojim je Škoda Octavia kaskala tek 62 primjerka. Lani je došlo do dodatnog uzleta češkog modela koji je stigao do 4131 registracije i time drži 6,47% tržišta. Clio je uz 2018 registracija osvojio četvrtu poziciju, dok su u sami vrg stigli Volkswagen T-Cross uz 2335 primjeraka te Suzuki Vitara uz 2038 vozila. I dok je japanski model ovdje ostvario rast od gotovo 44%, rast njemačkog crossovera je veći od 88%.

20 najtraženijih modela

ukupno 2024. ukupno 2023. model kom % kom % 1 Škoda Octavia 4131 6,47% 2523 4,45% 2 Volkswagen T-Cross 2335 3,66% 1241 2,19% 3 Suzuki Vitara 2038 3,19% 1419 2,50% 4 Renault Clio 2018 3,16% 2585 4,56% 5 Opel Corsa 1999 3,13% 878 1,55% 6 Dacia Duster 1622 2,54% 1766 3,11% 7 Volkswagen Tiguan 1272 1,99% 941 1,66% 8 Renault Captur 1266 1,98% 1479 2,61% 9 Suzuki SX4 1244 1,95% 1445 2,55% 10 Hyundai Tucson 1230 1,93% 900 1,59% 11 Toyota Yaris Cross 1230 1,93% 811 1,43% 12 Volkswagen Taigo 1177 1,84% 1359 2,40% 13 Škoda Kamiq 1165 1,83% 1098 1,94% 14 Kia Stonic 1146 1,80% 1011 1,78% 15 Dacia Sandero 1143 1,79% 1465 2,58% 16 Volkswagen Golf 978 1,53% 701 1,24% 17 Volkswagen T-Roc 911 1,43% 1143 2,02% 18 MG ZS 883 1,38% 767 1,35% 19 Citroen C3 846 1,33% 379 0,67% 20 Toyota Corolla 831 1,30% 655 1,16% 21 ostali 34341 53,82% 32131 56,67% ukupno 63806 100% 56697 100%

Zanimljivo je pogledati i udio pojedinih vrsti pogona. Udio dizelskih modela već je godinama u padu. Tako su 2024. dizelski modeli činili 10.685 registracija, odnosno tek 16,7% tržišta. Nasuprot njih je 30.535 vozila s benzinskim motorom, a što čini 47,9% tržišta. Sve veći udio odnosi se na modele koji spadaju u kategoriju hibrida. Tako oni broje 19.263 primjeraka, a što znači 30,2% tržišta.

Samo 3% električnih

Dobro znamo kako električna vozila i dalje nisu masovno zastupljena na našim prometnicama. Lani ih je stiglo 1.915 potpuno novih, a što je tek 3% ukupnog tržišta. Zanimljivo je da se njih 601 odnosi na neki od Tesla modela, odnosno Tesla čini 31,38% tržišta električnih vozila. Daleko najmanje su zastupljeni modeli koji serijski dolaze s tvornički ugrađenim plinskim instalacijama. Riječ je o 1408 vozila, a koji se odnose na tek tri marke. Tu je 1.284 vozila s oznakama Dacije, 111 Renaulta te 13 Fiata.

Zagrebačkoj regiji gotovo 43% tržišta

Registracije vozila prate se prema 20 registracijskih područja, a riječ je o ustvari županijama, s time da su zajedno prikazani podaci za Grad Zagreba i Zagrebačku županiju. Upravo to područje odnosni 27.152 vozila, a što čini 42,55% ukupnog tržišta. Slijedi Splitsko-dalmatinska županija uz 5695 vozila, odnosno 8,93% tržišta, dok je na trećem mjestu Primorsko-goranska županija uz 4594 vozila, a što čini 7,2% tržišta. Na samom začelju su Koprivničko-križevačka županija uz 650 vozila, Virovitičko-podravska županija uz 351 vozilo te Ličko-senjska županija uz 292 vozila.

Očekujem da bi ova godina i dalje trebala dovesti do daljnjeg povećanja prodaje, no doduše teško da će ti biti dvoznamenkasti rast kao lani. Svakako se očekuje veći priljev električnih modela, no teško da će postati popularniji bez nekih bitnijih korekcija cijena ili poticaja za kupce. Zakonske regulative utjecat će i na zastupljenost kineskih marki, a ne promijeni li se nešto bitnije, vjerujem kako je moguće daljnji značajan rast njihovog udjela, kao što je bilo i tijekom 2024. godine.