Cybertruck vozi na autopilotu, a njegov vozač – igra GTA

Društvenim se mrežama ovih dana širi snimka iz unutrašnjosti jednog Teslinog Cybertrucka, čiji vozač je uključio Full Self Driving sustav autonomne vožnje, pustio kamionet da samostalno vozi, pa na njegovom infotainmentu – zaigrao videoigru Grand Theft Auto V. Dok je on vozio virtualni automobil na velikom središnjem ekranu, nije gotovo uopće obraćao pozornost na promet, već je to prepustio Teslinom sustavu FSD.

Video se prvo pojavio na računu CTJesu55 (Cybertruck Jesus) na Instagramu, ali se vrlo brzo proširio i na druge mreže, gdje komentatori nisu štedjeli autora. Njegova je namjera očito bila pohvaliti Cybertruck, budući da je napisao "Dugo putovanje? Koji drugi električni automobil ili kamionet ovo može?". Međutim, takvo opasno i neodgovorno ponašanje naišlo je na osudu, čak i zagriženih ljubitelja Tesle. "Ovakvo ponašanje šteti svima… kompaniji, dioničarima, ostalim korisnicima FSD-a, jednostavno svima", napisao je jedan od njih.

Tesla Cybertruck driver plays GTA V while FSD (Full Self-Driving) is active. $TSLA pic.twitter.com/RuSAN930p6 — TeslaDashCam (@TeslaCamera) May 22, 2025

Korisnici također komentiraju činjenicu da vozač objema rukama drži igraći kontroler, tj. da ne daje Cybertruckovom sustavu do znanja da obraća pozornost na vožnju, što bi u redovnom korištenju izazvalo reakciju softvera. Međutim, neki su zaključili da je u ovom slučaju korišten određeni uređaj za blokiranje senzora u kabini, koji bi otkrili što vozač zaista radi. Tu tvrdnju potkrjepljuje činjenica da je u videu zalijepljen crni krug preko središnjeg retrovizora, upravo gdje se nalazi navedeni senzor. U svakom slučaju – glupa, opasna i neodgovorna manipulacija s ciljem dobivanja pozornosti na Internetu.