"Dan odvaljenih vrata" snimljen na jednom privatnom prilazu u BiH

Zabavan i pomalo nevjerojatan video s nadzorne kamere proteklih dana kruži Internetom. Snimljen je krajem prošlog mjeseca u BiH, kad je u razmaku od samo nekoliko minuta došlo do dvije slične nezgode

Scena prva: Dostavno vozilo stoji na parkiralištu otvorenih stražnjih vrata, vjerojatno dok netko ukrcava ili iskrcava teret iz njega. U tom trenutku prilazom vozi Golf karavan, također otvorenih suvozačkih vrata, pa udara u vrata dostavnog vozila.

Scena druga: Vozač pokušava ući u svoj Mercedes SLK kabriolet, otvara vrata, a tada na njih nalijeće vozač drugog Golfa i lomi šarke, otvarajući vrata u suprotnom smjeru…

Ove scene možda i ne bi bile toliko neobične, da nisu nedavno snimljene s jedne nadzorne kamere, u razmaku od samo nekoliko minuta. "Ukleto mjesto" za otvorena vrata nalazi se, sudeći prema registracijama vozila, negdje u Bosni i Hercegovini, a zabavni incidenti već su prozvani "danom odvaljenih vrata" – koji je tamo očito "proslavljen" 24. srpnja.