Teslini robotaksiji sudaraju se dvostruko češće od Waymovih

Na ograničenom uzorku i relativno malom broju vožnji robotaksija, ali čak i uz sigurnosne operatere na suvozačkom sjedalu, u prvim mjesecima testiranja robotaksija prijavljeno je sedam prometnih nezgoda

Autonet.hr srijeda, 19. studenog 2025. u 06:00

Tesla od ovoga ljeta provodi testiranje svoje usluge autonomnog prijevoza putnika u Austinu (američka savezna država Teksas), a dosad su, od pokretanja pilot programa, prijavili ukupno sedam nesreća u kojima su sudjelovala njihova vozila. Posljednja izvješća o tri nova sudara povećala su ukupan broj incidenata, izazivajući zabrinutost oko sigurnosti sustava autonomne vožnje.

Unatoč sigurnosnim mjerama

Naime, nezgode se događaju unatoč tome što vozila prometuju geografski ograničenim područjem te imaju ljudske kontrolore na suvozačkom sjedalu za cijelo vrijeme vožnje. Program, koji je započeo s radom krajem lipnja, uključuje flotu od manje od dvadeset Modela Y opremljenih najnovijim softverom.​ Teksaški zakon i dalje nalaže prisutnost ljudskog sigurnosnog operatera u vozilu koji može preuzeti kontrolu u slučaju nužde pomoću prekidača za isključivanje.​

Ovi incidenti prijavljeni su američkoj Nacionalnoj upravi za sigurnost u prometu (NHTSA) u skladu s regulatornim zahtjevima, koji od proizvođača traže izvještavanje o sudarima vozila s naprednim sustavima za pomoć vozaču. Obveza izvještavanja za Teslu je nastupila nakon što je tvrtka premjestila ljudskog nadzornika s vozačkog na suvozačevo sjedalo, čime je usluga klasificirana kao viša razina autonomije.Izvješća uključuju sudare neovisno o tome jesu li ih izazvala sama autonomna vozila ili netko drugi.

Gore od konkurencije, ali i ljudi

Od sedam prijavljenih incidenata, tri su se dogodila u srpnju, prvom mjesecu rada robotaksija, a još četiri su zabilježena do rujna. Incidenti su uključivali sudare s drugim automobilima, nepomičnim objektima te jednim SUV-om, a rezultirali su imovinskom štetom te u jednom slučaju lakšim ozljedama. Iako su izvješća podnesena regulatorima, iz Tesle su redigirali ključne detalje o okolnostima sudara, pozivajući se na povjerljive poslovne informacije – pa nije poznato tko je za sudare bio kriv.

📷 X / @christesla
X / @christesla

Stručnjaci ističu da je Teslina stopa nezgoda u ovom programu otprilike dvostruko viša (po prijeđenoj kilometraži) od one kod konkurentske tvrtke Waymo. Događa se to Tesli čak i uz prisutnost ljudskih supervizora, koji su možda spriječili još veći broj incidenata. Kritike Tesli usmjerene su i na činjenicu da se nezgode događaju unatoč ograničenim uvjetima rada, poput vožnje samo danju i tijekom povoljnih vremenskih uvjeta.​

Broj nezgoda izvan je prosjeka i u usporedbi s ljudskim vozačima. Oni doživljavaju sudare u prosjeku jednom svakih 1,12 milijuna prijeđenih kilometara, bili krivi ili ne, a Tesla Robotaxi bilježi ih za sada prosječno jednom na svakih 480.000 prijeđenih kilometara, pa bi to svakome trebalo biti zabrinjavajuće – piše tako čak i Tesli vrlo sklon portal Electrek.



