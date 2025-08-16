"Šlepanje za početnike": automobil uletio u restoran – dvaput

Ured šerifa objavio je snimku nadzorne kamere koja prikazuje nevjerojatan slijed događaja u kojem je pokušaj vuče automobila rezultirao značajnom materijalnom štetom

Autonet.hr subota, 16. kolovoza 2025. u 05:40

Ured šerifa okruga Pierce (savezna država Washington) objavio je videozapis neobičnog incidenta koji se dogodio 1. kolovoza, a koji prikazuje katastrofalan pokušaj vuče vozila s jednog tamošnjeg parkirališta. Događaj je započeo kada je vlasnik ostavio svoje pokvareno vozilo na parkiralištu ispred trgovine AutoZone, s namjerom da se kasnije vrati po njega.

Potpuni gubitak kontrole

Međutim, u ranim jutarnjim satima, oko 3:45, na mjesto događaja stigao je bijeli Hondin kamionet s namjerom da odvuče ostavljeni automobil. Prvi pokušaj pomicanja vozila pomoću trake za vuču završio je neuspješno kada je traka pukla. Od tog trenutka sve je pošlo sa zlog na gore. Traka im je pri sljedećem pokušaju ponovno popustila, a vozilo se zaletjelo u poslovni objekt s trgovinom i restoranom.

Situacija je nakon toga dodatno eskalirala. Nakon prvotnog neuspjeha, vozač i njegova suvozačica nastavili su s pokušajem šlepanja, no vozilo im je još jednom potpuno izmaklo kontroli te ponovno završilo u restoranu.

Ured šerifa trenutno istražuje slučaj, a uputili su poziv javnosti za pomoć pri identifikaciji kamioneta te vozača i suvozačice koji su sudjelovali u incidentu.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Snaga, izdržljivost i JBL zvuk u pokretu.

Akcija

JBL ENDURANCE RACE 2 slušalice

6.8 mm dinamički driver, frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz, impedancija 16 Ω, osjetljivost 104 dB, Bluetooth 5.3, IPX7 vodootpornost, baterija do 12 h (BT on, ANC off) + dodatno iz kutije, USB-C punjenje, JBL Headphones aplikacija.

49,00 € 65,00 € Akcija

Snažan JBL Pro zvuk s AI Sound Boost tehnologijom.

Akcija

JBL CHARGE 6 prijenosni zvučnik

53×93 mm woofer + 20 mm tweeter, 30 W RMS + 10 W RMS, frekvencijski raspon 56 Hz – 20 kHz, Bluetooth 5.4, baterija 34 Wh do 24 h (+4 h s Playtime Boost), punjenje 3 h USB-C, masa 0,99 kg.

165,00 € 199,00 € Akcija

Neusporediva jasnoća zvuka.

Akcija

KEF LSX II LT Hi-Fi zvučnici

19 mm HF + 115 mm LF/MF, 49 Hz–47 kHz, 70 W + 30 W Class D, 102 dB, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, Spotify/Tidal/Amazon, HDMI ARC, optički, USB-C, Ethernet, RCA sub, Wi-Fi 2.4/5 GHz.

799,00 € 999,00 € Akcija

Retro dizajn, moćan zvuk, potpuna sloboda.

Akcija

JBL Authentics 300 Wi-Fi zvučnik

JBL Authentics 300 – 100W stereo zvuk, 45Hz–20kHz, 5,25” woofer + 2x25mm visokotonac, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, baterija 4800mAh, 4,9 kg.

384,00 € 429,00 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi