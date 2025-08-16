"Šlepanje za početnike": automobil uletio u restoran – dvaput

Ured šerifa okruga Pierce (savezna država Washington) objavio je videozapis neobičnog incidenta koji se dogodio 1. kolovoza, a koji prikazuje katastrofalan pokušaj vuče vozila s jednog tamošnjeg parkirališta. Događaj je započeo kada je vlasnik ostavio svoje pokvareno vozilo na parkiralištu ispred trgovine AutoZone, s namjerom da se kasnije vrati po njega.

Potpuni gubitak kontrole

Međutim, u ranim jutarnjim satima, oko 3:45, na mjesto događaja stigao je bijeli Hondin kamionet s namjerom da odvuče ostavljeni automobil. Prvi pokušaj pomicanja vozila pomoću trake za vuču završio je neuspješno kada je traka pukla. Od tog trenutka sve je pošlo sa zlog na gore. Traka im je pri sljedećem pokušaju ponovno popustila, a vozilo se zaletjelo u poslovni objekt s trgovinom i restoranom.

Situacija je nakon toga dodatno eskalirala. Nakon prvotnog neuspjeha, vozač i njegova suvozačica nastavili su s pokušajem šlepanja, no vozilo im je još jednom potpuno izmaklo kontroli te ponovno završilo u restoranu.

Ured šerifa trenutno istražuje slučaj, a uputili su poziv javnosti za pomoć pri identifikaciji kamioneta te vozača i suvozačice koji su sudjelovali u incidentu.