Autonomnim parkiranjem nadmudrio "čuvaricu parkinga"

Društvenim mrežama munjevito se širi videozapis iz Kine koji prikazuje kako napredna automobilska tehnologija može poslužiti kao rješenje za jednu od najčešćih urbanih frustracija – zauzimanje parkirnog mjesta. Incident započinje prizorom žene koja je tijelom blokirala prazno mjesto, čuvajući ga za svog supruga. Nakon toga pojavljuje se vozač koji tamo želi parkirati, no ona ga u tome sprječava.

Finta lijevo prolaz desno

Tada je vlasnik automobila situaciju riješio na nesvakidašnji način. Prvo je taktički zaustavio vozilo ispred mjesta i izišao iz njega, kako bi naveliko ženu da mu priđe. U trenutku kad se ona pomaknula sa "stražarske" pozicije, vozač je daljinski aktivirao sustav za automatsko parkiranje – i tako "pobijedio" u ovoj igri.

Prema dostupnim podacima, riječ je o modelu električnog SUV-a Huawei SAIC H5 koji je, koristeći senzore i kamere, samostalno i precizno kliznuo na slobodno mjesto. Ključnu ulogu odigrao je sustav poluautonomne vožnje Huawei ADS 2.0 koji omogućuje precizne manevre i daljinsko upravljanje u stvarnom vremenu. Video zabavnog događaja je u samo četiri dana prikupio gotovo četiri milijuna pregleda na platformi X.