Autonomnim parkiranjem nadmudrio "čuvaricu parkinga"
Snimka automobila koji neočekivano samostalno ulazi u parkirno mjesto prikupila je gotovo četiri milijuna pregleda, demonstrirajući zabavnu praktičnu primjenu autonomne vožnje
Društvenim mrežama munjevito se širi videozapis iz Kine koji prikazuje kako napredna automobilska tehnologija može poslužiti kao rješenje za jednu od najčešćih urbanih frustracija – zauzimanje parkirnog mjesta. Incident započinje prizorom žene koja je tijelom blokirala prazno mjesto, čuvajući ga za svog supruga. Nakon toga pojavljuje se vozač koji tamo želi parkirati, no ona ga u tome sprječava.
Finta lijevo prolaz desno
Tada je vlasnik automobila situaciju riješio na nesvakidašnji način. Prvo je taktički zaustavio vozilo ispred mjesta i izišao iz njega, kako bi naveliko ženu da mu priđe. U trenutku kad se ona pomaknula sa "stražarske" pozicije, vozač je daljinski aktivirao sustav za automatsko parkiranje – i tako "pobijedio" u ovoj igri.
Prema dostupnim podacima, riječ je o modelu električnog SUV-a Huawei SAIC H5 koji je, koristeći senzore i kamere, samostalno i precizno kliznuo na slobodno mjesto. Ključnu ulogu odigrao je sustav poluautonomne vožnje Huawei ADS 2.0 koji omogućuje precizne manevre i daljinsko upravljanje u stvarnom vremenu. Video zabavnog događaja je u samo četiri dana prikupio gotovo četiri milijuna pregleda na platformi X.