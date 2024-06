Htio spustiti krov Peugeota, pa uništio ogradu i umalo stradao

Kako uništiti svoju ogradu, oštetiti automobil i ozlijediti se, sve to u nekoliko sekundi, pokazao nam je zornim primjerom jedan Britanac. Prema vlastitim riječima, izlazio je iz kuće na putu ka poslu, kad se sjetio da bi trebao spustiti krov na svojem Peugeotu 307 CC.

"Htio sam to učiniti prvenstveno da izvadim dječje sjedalice sa stražnje klupe, ali i zbog toga što živim u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje nemamo baš previše sunca", kaže vlasnik vozila, kojeg vidimo na snimci kako odlazi do Peugeota i poseže na vozačko mjesto… "To je najlakše učiniti tako što bih okrenuo ključ, no auto sam bio ostavio u brzini i bez povučene ručne kočnice", priznaje, a posljedice nepažnje vidimo na snimci njegove nadzorne kamere.

Srećom, pri neželjenom kretanju Peugeota značajnije je stradala samo vrtna ograda, a on je ostao ležati i držati se za glavu, vjerojatno misleći kako je upravo napravio oveću budalu od sebe.