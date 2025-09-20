Na krov natovario "pola smetlišta" pa platio cijenu

Društvenim mrežama proširila se snimka automobila koji je pretrpan otpadom, a i sam nije daleko od toga. Vozač je morao gledati kroz bočni prozor dok je vozio, no nije daleko stigao

Ovih se dana na nama omiljenom Redditovom podforumu Idiots in Cars pojavio novi bizarni video zapis koji uključuje sulude prizore s ceste. Ovog puta snimka dolazi bez ikakvog dodatnog opisa, a prema prometnim znakovima i zastavama uz cestu možemo tek zaključiti da je nastala u Libanonu – no, ono što je snimljeno dovoljno govori samo za sebe.

Dostavni automobil u stanju raspadanja vozi cestom pretrpan kartonskim kutijama i, kako se čini, raznim otpadom, kao da je upravo ukraden s odlagališta zajedno s hrpom smeća u kojoj se nalazio. Ipak, vozilo se nekako kreće, vjerojatno struže po tlu, a vozač se za to vrijeme naginje kroz bočni prozor kako bi vidio išta ispred sebe. Takva avantura, već tu je jasno, nije mogla dobro završiti.

Očekivano, već sljedeći kadar otkriva da nije daleko stigao. Izgledno je da mu je presudila kombinacija kartonskog otpada i iskrenja uslijed struganja šasije po asfaltu, pa se cijela ova nakupina otpada – zapalila, zajedno s vozilom. Nadajmo se da je vozač uspio pobjeći na vrijeme.