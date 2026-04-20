Pametniji popušta – čak i kad ima prednost

Video neobične prometne situacije dolazi iz Splita, gdje je vozač Mazde ušao u raskrižje na kojem nema prednost, oduzeo pravo kretanja ostalima, a u konačnici i prošao prije njih

Novi dan, nova glupost s hrvatskih cesta širi se društvenim mrežama. Kao što to često biva, na Facebook stranicu Prometne zgode i nezgode stigao je video dashcama iz jednog automobila, koji je zabilježio bizarnu (ali ne i rijetku) situaciju pred sobom. Sve se dogodilo u Splitu, gdje je vozač sive Mazde kao glavni akter snimke uletio u raskrižje na kojem nema prednost.

Ignorirajući prometni znak izričite naredbe "Raskrižje s cestom s prednošću prolaska" odnosno "naopaki trokut", ne gledajući na glavnu cestu, izišao je na nju – ravno pred nailazeći kombi s lijeve strane. Oba vozila potom su se zaustavila, situacija je dovela i do zaustavljanja ostalih vozila koja su naišla glavnom cestom, no to "sposobnog" vozača Mazde nije omelo. Jednostavno je ubacio u rikverc, popravio orijentaciju vozila i – pričekavši da mu se kombi makne – nastavio svojim putem.

Pametniji je ovdje očito popustio, a srećom nije u raskrižje na kojem ima prednost ušao prebrzo, jer bi ova snimka završila tragičnije.