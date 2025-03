Pijani vozač SUV-om preletio preko pruge pred očima policije

Željeznički prijelaz u mjestu Glendale, savezna država Ohio, bio je poprište jednog kaskaderskog pothvata vozača bijelog SUV-a, no čini se da je takva vožnja završila tako da je on dobio "po džepu". Sve je zabilježeno prometnom nadzornom kamerom, koja 24/7 snima pružni prijelaz (te čak emitira uživo na YouTubeu). U ranim je jutarnjim satima 23. veljače preko tog prijelaza vrlo velikom brzinom doslovno preletio vozač svojim bijelim SUV-om.

Leti, leti…

Snimka pokazuje kako vozilo velikom brzinom prilazi željezničkom prijelazu. Umjesto da uspori, automobil doslovno "leti" preko pruge, izvodeći skok kojeg se ne bi postidjeli niti u akcijskim filmovima. Prilikom prizemljenja, nakon dobrih 15-ak metara leta, ovjes vozila je ipak malo popustio, pa su na snimci vidljive iskre od struganja podvozja po cesti, no to je vozaču uskoro postala najmanja briga. Njegov je let, naime, iz neposredne blizine promatrala policijska patrola, parkirana tik uz prugu.

Očekivano, kad su vidjeli divljanje, odmah su krenuli u potjeru za "letećim" vozačem. Kasnije je objavljeno da je on bio pod utjecajem alkohola, pa je u skladu sa svim time i propisno kažnjen. Snimka se ubrzo proširila Internetom, izazivajući nevjericu i raspravu o opasnostima bezobzirne vožnje, nakon koje vozače često sustigne karma – ili, u ovom slučaju, policija.