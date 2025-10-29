Vozač Tesle jedva izbjegao sudar sa – zrakoplovom

Maleni zrakoplov za specijalne operacije, preuređen iz poljoprivrednog modela, prinudno je sletio u polje nedugo nakon polijetanja, no pritom je vrlo nisko preletio preko ceste i zapanjenih vozača

Američko ratno zrakoplovstvo pokrenulo je istragu nakon što se jedan od njihovih zrakoplova za specijalne operacije, OA-1K Skyraider II, gotovo srušio u četvrtak poslijepodne u polje u Oklahoma Cityju, nedugo nakon polijetanja. Letjelica, koja je zapravo preuređena verzija poljoprivrednog zrakoplova, poletjela je iz obližnje zračne baze, no tada je navodno došlo do kvara na motoru. Prilikom prinudnog slijetanja zrakoplov je udario u dva električna stupa uz cestu, što je izazvalo požar, no unatoč svemu oba člana posade prošla su bez ozljeda.

FSD ipak nije zaslužan

Ono što nezgodu čini daleko zanimljivijom jest činjenica da je prinudno slijetanje zrakoplova snimljeno ugrađenim dashcamom u Tesli, koja je prolazila spomenutom cestom. Vozač automobila morao je naglo manevrirati kako bi izbjegao sudar s letjelicom, a snimka dramatičnog "bliskog susreta" vrlo je brzo postala viralna na društvenim mrežama.

Oklahoma City Fire Department / Facebook

Kao što to obično biva, čim su čuli da je u pitanju Tesla, fanovi Elona Muska (među kojima i njegova majka Maye) podijelili su snimku uz tvrdnju da je za izbjegavanje sudara zaslužan Teslin napredni Autopilot, tj. sustav potpuno autonomne vožnje FSD (Full self-driving). Međutim, vrlo ih je brzo demantirao sam vozač, napisavši da je vozio "ručno" u tom trenutku. "FSD je stvarno dobar ali bi se sigurno skršio u onaj avion", objavio je vozač, čije su zasluge za brzu reakciju neki odmah pripisali softveru.

Kako je sve izgledalo iz perspektive sretnog i spretnog vozača Tesle, pogledajte u nastavku.