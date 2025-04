Osvježeni Volvo XC90 i električni EX90 predstavljeni u Zagrebu

Volvo XC90 je veliki SUV E-segmenta koji predstavlja vrh ponude švedske marke u ovom segmentu. Model je kroz generacije postao prepoznatljiv izbor za obitelji i poslovne korisnike koji traže prostranost, sigurnost i funkcionalnost. Dostupan je u konfiguracijama s 5, 6 ili 7 sjedala te s plug-in hibridnim (T8) i blagim hibridnim (B5) pogonom.

Dizajn i vanjski izgled

Nova svjetla i nova maska, na modelu XC90 2025 Foto Autonet

Novi XC90 donosi osvježen prednji kraj s užim LED Matrix svjetlima, novom maskom, unaprijeđena stražnja svjetla, novu Mulberry Red boju i nove aluminijske naplatke, u tri izvedbe i tri dimenzije (20, 21 i 22 inča).

Vanjski dizajn donosi diskretna osvježenja u odnosu na dosadašnji model, tradicionalno sve ostaje u skladu sa skandinavskom filozofijom, naglašavajući jednostavnost i funkcionalnost.

Unutrašnjost i materijali

Unutrašnjost je unaprijeđena novom instrument pločom, gornjim oblogama vrata, ažuriranim dizajnom središnje konzole i novim ukrasnim elementima izrađenim od recikliranih materijala. U ponudi su nove presvlake Nordico (materijal bio porijekla, bez kože) i Navy Herringbone Weave (100% reciklirani poliester), kao i ventilirana nappa koža dostupna u nekoliko boja. Time se dodatno naglašava održivost kroz upotrebu recikliranih i obnovljivih materijala.

Digitalno iskustvo

XC90 je opremljen novim 11,2-inčnim središnjim zaslonom i 12,3-inčnim prikazom informacija za vozača. Novo korisničko sučelje razvijeno je na temelju povratnih informacija korisnika, s ciljem jednostavnijeg pristupa funkcijama vozila. Od 2021. godine prešlo se na Android Automotiv, samim tim ugrađenu Googleovu navigaciju (koja je i dalje jedini sadržaj koji se prikazuje na vozačevu ekranu) što donosi lako snalaženje iskusnim Android korisnicima, ali moguće je preći i na Apple CarPlay.

Dodatno su dostupni head-up zaslon, poboljšani bežični punjač za telefon i unaprijeđena 360° kamera.

Udobnost i vožnja

Podvozje koristi FSD amortizere (Frequency Selective Damping) koji automatski prilagođavaju tvrdoću ovisno o uvjetima na cesti. Opcijski zračni ovjes na svim kotačima omogućuje automatsko niveliranje i prilagodbu visine vozila, a elektronički kontrolirani sustav amortizera (Four-C) dodatno optimizira udobnost i stabilnost.

Pogonski sklopovi i elektrifikacija

XC90 se nudi kao plug-in hibrid (T8, 335 kW/455 KS, električni doseg 63–72 km prema WLTP-u) i kao blagi hibrid (B5, 184 kW/250 KS). Plug-in hibrid omogućuje svakodnevnu vožnju na električni pogon uz mogućnost korištenja benzinskog motora za dulje relacije. Volvo ima strategiju prema potpunoj elektrifikaciji, s ciljem da do 2025. godine 50–60% prodaje čine elektrificirani modeli, a do 2030. godine čak 90–100%.

Poseban naglasak stavljen je na održivost. Volvo razvija sustave za ponovnu uporabu, drugi životni ciklus i reciklažu baterija, surađujući s partnerima poput Northvolta i Redwood Materials. Time se smanjuje ugljični otisak i povećava kontrola nad životnim ciklusom baterija, što utječe na dugoročnu vrijednost vozila i troškove vlasništva.

Sigurnost je i dalje temelj Volvo filozofije. XC90 je opremljen naprednim sustavima aktivne i pasivne sigurnosti, uključujući asistencije za vožnju, sustave za sprječavanje sudara i tehnologije za zaštitu putnika. Model je poznat po visokim ocjenama na testovima sigurnosti.

Cijene i razine opreme XC90

XC90 je dostupan u razinama opreme Core, Plus i Ultra, s temama vanjskog izgleda Bright i Dark. Cijene za blagi hibrid B5 AWD kreću se od 75.990 do 88.381 eura, dok plug-in hibrid T8 stoji od 80.624 do 89.251 eura, ovisno o razini opreme i konfiguraciji sjedala. AWD i automatski mjenjač se podrazumijevaju.

Volvo XC90 2025 donosi poboljšanja u dizajnu, udobnosti, digitalnim tehnologijama i održivosti. Model se pozicionira kao racionalan izbor za kupce koji traže prostranost, sigurnost i mogućnost vožnje na električni pogon, uz naglašenu brigu o okolišu i manje troškove.

Potpuno novi Volvo EX90 - s električnim pogonom

Volvo EX90 prvi je put predstavljen javnosti još u studenom 2022. godine kao prvi potpuno električni SUV švedskog proizvođača, već smo o njemu više puta pisali. Ovaj luksuzni sedmerosjed ističe se naprednom tehnologijom, iznimnom sigurnošću i skandinavskim dizajnom. Pokreću ga dva snažna elektromotora ukupne snage do 380 kW (517 KS), a doseg prema WLTP ciklusu iznosi oko 580 kilometara, uz mogućnost brzog punjenja do 250 kW, što omogućuje punjenje baterije od 10 do 80% za otprilike pola sata.

Glavne prednosti EX90 su inovativni sigurnosni sustavi, uključujući lidar senzor na krovu, kamere, radare i ultrazvučne senzore koji omogućuju napredne funkcije asistencije vozaču. Interijer je prostran i luksuzan, izrađen od održivih materijala, s naglaskom na udobnost i funkcionalnost (669 litara u prtljažniku, uz spušteni treći red sjedala). Centralno mjesto zauzima 14,5-inčni zaslon osjetljiv na dodir s najnovijim infotainment sustavom temeljenim na Google platformi, dok Bowers & Wilkins audio sustav s Dolby Atmos tehnologijom dodatno podiže doživljaj vožnje.

Uobičajeno za vozila ovih gabarita i električni pogon, cijene su poprilično visoke: EX90 Twin Plus 7s 408 KM 99.179 €; EX90 Twin Ultra 7s 516 KM 104.498 €; EX90 Twin Performance Ultra 7s 516 KM 109.342 €.

Povezivost

Model EX90 dolazi opremljen eSIM-om i 5G povezivošću, a za prve četiri godine korištenja ta je usluga besplatna, odnosno uračunata u cijenu vozila. Ažuiriranje softvera automobila obavlja se preko OTA servisa.