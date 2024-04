Fićo-papamobil bi na aukciji mogao postići cijenu i do 100.000 dolara

Darin Schnabel ©2024 Courtesy of RM Sotheby's

Američka aukcijska kuća RM Sotheby's u ponudi ima sasvim obični model Fiata 500L, no on se ističe jednim posebnim detaljem – u njemu se nakratko vozio papa Franjo za posjeta New Yorku

Na stranicama aukcijske kuće RM Sotheby's može se pronaći ponuda, koja bi mogla zainteresirati određeni krug kolekcionara. U njoj se prodaje naizgled sasvim obični rabljeni Fiat 500L Lounge Hatchback iz 2015. godine, no očekivana cijena, koju organizator dražbe predviđa postići, postavljena je na 50 do 100 tisuća dolara. Razlog – u tom se "fići" u rujnu 2015. godine nakratko New Yorkom provozao papa Franjo.

Darin Schnabel ©2024 Courtesy of RM Sotheby's

Tijekom svojeg posjeta SAD-u poglavar Katoličke crkve navratio je bio i u New York, a tamo ga je kao službeni "papamobil" dočekao upravo ovaj Fiat, u organizaciji Chryslera. Tada se pisalo da je to savršeno vozilo za ovog papu, jer je riječ o kompaktnom sedanu, dovoljno velikom za svojeg najvažnijeg putnika, a ne razmeće se luksuzom niti prostranošću – baš kao što to ne čini niti sam papa Franjo. Tada je poruka bila da se i njega može vidjeti u automobilu kakav si svatko može priuštiti.

Nakon te vožnje New Yorkom, Fiat 500L ostao je u vlasništvu Katedrale sv. Patrika, da bi naposlijetku završio na dobrotvornoj aukciji. Vlasnik, koji ga je tada kupio, sada ga prodaje na novoj aukciji, ističe da je automobil "kao nov", prešao je tek 1.244 km i jedinstveni je takav primjerak sa zanimljivom poviješću.