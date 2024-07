Zaboravite robotaksije, Japanci razvijaju – robotaksista

Na Sveučilištu Tokio nastao je zanimljiv projekt autonomne vožnje, koji se ne oslanja na automatiku ugrađenu u vozilo, već u – vozača. Asistent s katedre za mehano-informatiku Kento Kawaharazuka sa svojim je timom razvio prvi prototip humanoidnog robota, za koji smatraju da bi u nekoj daljoj budućnosti mogao poslužiti kao robotski vozač.

Muskuloskeletalni humanoid

Prema viđenome, robot imena Musashi može ostvariti interakciju s pedalama i upravljačem automobila te obavljati osnovne radnje svojstvene vožnji. Kamere u očima osnovne su mu ulazne jedinice, u rukama i nogama ima ugrađene senzore pritiska, a iza svega stoji, očekivano, sustav umjetne inteligencije kao "mozak" operacije. Ona omogućava robotu praćenje prometne situacije, reagiranje na nju te autonomno upravljanje automobilom.

U ovoj fazi razvoja robotski vozač u stanju je voziti ravno brzinom do 5 km/h, u ograničenim i kontroliranim uvjetima, skretati (navodno samo udesno) i općenito vrlo sporo odrađivati zadane mu radnje u posebno za njega prerađenom vozilu. Međutim, s napretkom tehnologije njegove bi sposobnosti trebale rapidno rasti i postati usporedive s ljudskima, smatra Kawaharazuka, priznajući da je riječ o vrlo ambicioznom projektu za daleku budućnost.

Iako je već u razvoju, ovaj humanoidni "robotaksist" vrlo vjerojatno neće tako skoro sjesti za upravljač. Njegovi tvorci, naime, kažu da bi do trenutka kad će on postati dovoljno sposobnim za samostalnu vožnju moglo proći i – 50 ili 100 godina! Do tada će već vjerojatno automobili s upravljačem i pedalama postojati tek kao oldtimeri i kolekcionarski primjerci, većina ljudi neće ni znati kako ih voziti, pa će možda biti i bolje da se to prepusti Musashiju.

Rad o "muskuloskeletalnom humanoidu" namijenjenome autonomnoj vožnji automobila dostupan je na servisu ArXiv.