Svi Suzuki hibridni modeli sada na tri rate

Poznato je kako pojedini zastupnici automobila čitavo vrijeme osluškuju potrebe i želje kupaca te pokušavaju ponuditi ono što se traži. Suzuki, koji je jedna od marki koja je iznimno tražena kod pojedinačnih, fizičkih kupaca, sada je pripremila novu ponudu upravo za njih. Poznato je kako već godinama nude mogućnost kupnje pojedinih modela na dvije ili pak tri godišnje rate.

Sada su opciju na tri rate proširili na sve hibridne modele. Znači, do sada se na tri rate mogao kupiti samo Swift, a sada mogu i Vitara i S-Cross. Novost u ovoj ponudi je i model Across, koji doduše dolazi u plug-in verziji.

Suzuki Swift

Znači, želite li postati vlasnikom nekog od ova četiri modela, potrebno je odabrati koji vam najviše odgovara i pripremiti iznos za prvu ratu. Tu nema nikakvih skrivenih troškova, niti kamata, pa je dovoljno cijene iz cjenika podijeliti na tri jednaka iznosa. Tako se primjerice Swift može izvesti iz salona nakon uplate prve rate od 5639,38 eura. Inače, ovakva je ista cijena bila i lani kad je aktualna bila ista ovakva akcija. Vitara može postati vaša za 7101,19 eura, a S-Cross za nešto malo više, točnije za 7707,74 eura.

Spomenuli smo i četvrti model, a to je Across za čiju je prvu ratu potrebno izdvojiti 20.284,87 eura. Ovaj plug-in hibridni model donosi spoj 2,5-litrenog benzinskog motora te elektromotora, pa je tako na raspolaganju više od 300 KS. Navodno ima mogućnost samo na struju prevaliti i preko 80 kilometara te dolazi iznimno bogato opremljen.

Dobra je stvar što se ovakvom kupnjom štite od potencijalnih poskupljenja i inflacije, jer cijena vašeg novog vozila ostaje fiksna. Isto tako, kasnije je, treću ratu moguće refinancirati te raspodijeliti tijekom više godina. Također, izvrsna je stvar što većinu vozila prodavači imaju spremnu za trenutačnu isporuku, te nije potrebno čekati dolazak vozila iz tvornice.