Da ne bi zaostao za konkurencijom i Suzuki je redizajnirao amblem

Novi logotip naći će se na prvim konceptnim modelima krajem listopada, a na prednjoj masci automobila bit će istaknut srebrnom bojom visokog sjaja, umjesto dosadašnje kromirane varijante

Alfa Romeo, Audi, BMW, Dacia, Fiat, Honda, Jaguar, Kia, Lancia, Nissan, Opel, Škoda, Volkswagen, Volvo… to su tek neke od marki automobila koje su posljednjih godina promijenile logotip. Novi amblemi u pravilu su im derivacije postojećih i dobro poznatih znakova, ali s pojednostavljenom paletom boja, nerijetko monokromatski, nastali gotovo uvijek jednostavnim izbacivanjem sjena i 3D efekata te prihvaćanjem plošnog dizajna, "spremnoga za digitalno doba". Tom se dugom nizu rebrandiranih proizvođača automobila ovoga tjedna – i s identičnim objašnjenjem – priključuje i japanski Suzuki.

Ta je marka objavila da je, prvi put nakon 22 godine, odlučila redizajnirati svoj logotip: "Novi amblem odražava novouvedeni korporativni slogan, 'Uvijek uz Vas' te utjelovljuje nepokolebljivu predanost Suzukija od samog osnutka da se usredotoči na kupca, kao i nove mogućnosti za budućnost", službena je poruka iz kompanije.

U novom je ambleu zadržan obris Suzukijevog korporativnog identiteta, prepoznatljivo stilizirano slovo S, dok je usvojen plošni dizajn "prikladan za digitalno doba kako bi predstavljao nove mogućnosti". Osim toga, tradicionalno kromiranje zamijenjeno je srebrnom bojom visokog sjaja, kako bi se smanjio utjecaj na okoliš i izrazio prijelaz u novu eru – objašnjavaju dalje ovaj redizajn iz Suzukija.

Novi amblem bit će predstavljen, počevši s konceptnim modelima vozila, na sajmu Japan Mobility Show 2025, koji se održava od 30. listopada do 9. studenoga u Tokiju.