Omoda i Jaecoo predstavili tehnologiju motora s 48%-tnom toplinskom učinkovitošću

Marke iz sastava Chery Grupe predstavile su planove za svoj motor s unutarnjim izgaranjem koji doseže rekordnu toplinsku učinkovitost, tvrdeći da su hibridi ključni za smanjenje potrošnje

Kineske marke automobila Omoda i Jaecoo, koje djeluju unutar Chery Grupe, predstavile su na svojem Međunarodnom korisničkom samitu protekloga tjedna novi projekt usmjeren na redefiniranje održivosti. Umjesto na potpunoj elektrifikaciji, on se zasniva na razvoju motora s unutarnjim izgaranjem koji cilja na postizanje 48-postotne toplinske učinkovitosti, što predstavlja prekretnicu kojoj se približio malo koji proizvođač.

Iako elektrifikacija ostaje središnji dio dugoročne strategije Grupe, Omoda & Jaecoo poručuju da također intenzivno ulažu u optimizaciju motora s unutarnjim izgaranjem. S tim na umu, uvjereni su da će hibridni pogoni ostati najpraktičniji put za smanjenje globalne potrošnje energije u godinama koje dolaze.

Tehnološki iskorak

Dosezanje 48-postotne toplinske učinkovitosti označava značajan tehnološki skok u usporedbi s trenutačnim industrijskim prosjekom, koji se kreće između 38 i 45 posto. U praksi, svaki postotni bod poboljšanja učinkovitosti prevodi se u smanjenje potrošnje goriva za otprilike 2,5 posto. Viša toplinska učinkovitost također igra izravnu ulogu u smanjenju emisija CO 2 .

Kako bi postigao veću efikasnos, istraživački tim Chery Grupe razvija niz radikalnih inovacija. To uključuje ultravisoki omjer kompresije od 26:1, trostruke hiperboličke mehanizme, 35-postotnu recirkulaciju ispušnih plinova (EGR) te napredne premaze za toplinsku izolaciju. Cilj svih tih tehnologija je smanjenje toplinskih gubitaka i poboljšanje učinkovitosti ciklusa izgaranja.

Postojeći hibridni sustav

Na samitu su također istaknuti stvarni rezultati postignuti s njihovim postojećim Super hibridnim sustavom (SHS). On kombinira 1.5 TDGI motor koji radi na Millerovom ciklusu, dva električna motora i inteligentni DHT mjenjač. Već sada postiže toplinsku učinkovitost od 44,5 posto i potrošnju goriva od 6 litara na 100 kilometara.

SHS automatski prilagođava načine vožnje kako bi optimizirao performanse ovisno o brzini i opterećenju. Hibridni baterijski paket dizajniran je za izdržljivost—otporan na toplinu, udarce i uranjanje u vodu—te posjeduje sigurnosni sustav koji prekida napajanje unutar 2 milisekunde u slučaju sudara. Sustav nudi i 90 kilometara dosega isključivo na električni pogon te V2L (Vehicle-to-Load) funkciju za napajanje vanjskih uređaja snage do 3,3 kW.