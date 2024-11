Stellantis predstavio multienergetsku platformu za SUV-ove i kamionete

Jedinstvena platforma STLA Frame podržavat će pogone na fosilna goriva, hibride, vodikove te baterijsko-električne pogonske sustave, kao i one s produživačima dosega, sve s različitim arhitekturama

Automobilski koncern Stellantis proširuje svoj pristup jedinstvenim platformama za izradu vozila u seriji STLA. Uz najavljene platforme za mala, srednja i velika osobna vozila (STLA Small, Medium, Large) ubuduće će njihovi novi modeli nastajati i na platformi STLA Frame, namijenjenoj za velike kamionete body-on-frame strukture te SUV-ove. Ono što je posebno zanimljivo, jest činjenica da će ista platforma moći biti iskorištena za izradu vozila različitih pogonskih jedinica i arhitektura.

ICE, EV, hibridi, vodik…

STLA Frame će tako podržavati klasične motore na fosilna goriva, hibridne i vodikove pogonske sklopove, kao i potpuno baterijsko električne te one koji koriste dodatni motor za produženje dosega (range extendere). Povrh toga, na jednu će se platformu moći ugraditi baterijsko-električni pogoni s dva motora, namijenjeni 4x4 pogonima, a podržane će biti i 400 te 800-voltne EV arhitekture s brzim punjenjem, snagama do 350 kW. Multienergetska platforma prvo će biti primijenjena, očekivano, u markama Ram i Jeep i to na tržištu Sjeverne Amerike i nekoliko odabranih tržišta diljem svijeta, gdje su kamioneti i veliki SUV-i najpopularniji.

Najave govore da će platforma omogućavati električnim modelima doseg od 800 kilometara s jednim punjenjem baterije, što će se uz range extender moći produljiti do čak 1.100 km. Vozila nastala na podlozi STLA Frame moći će i vući prikolice mase do 6.350 kg, imat će nosivost tereta do 1.224 kg, dok će se vozila moći proći i kroz 610 mm duboku vodu.

Brzo punjenje, snažno ubrzanje

Podržavat će ugradnju baterija kapaciteta od 159 pa sve do preko 200 kWh, a najavljeno je i da će vozila na ovoj platformi moći ubrzavati od nule do 100 km/h za oko 4,4 sekunde. 800-voltno brzo punjenje moći će, uz punjače najveće snage, dodati oko 160 kilometara dosega za samo deset minuta. Bit će tu i mogućnost reverzibilnog punjenja, što znači da će baterije iz automobila moći napajati druga električna vozila, kuće u slučaju potrebe ili pak u pametnom energetskom sustavu vraćati energiju natrag u elektroenergetsku mrežu.

STLA Frame izrađen je od naprednog čelika visoke čvrstoće, pružajući poboljšanu izdržljivost i krutost uz manju težinu. Baterija se nalazi u proširenom središnjem dijelu s ojačanim okvirom, koji je štiti u slučaju bočnog sudara. Dizajn je osmišljen i tako da smanjuje aerodinamički otpor, kako bi se maksimalno povećao domet vožnje, naglašavajući Stellantisovu predanost učinkovitosti bez žrtvovanja performansi, poruka je iz koncerna.