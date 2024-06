Volkswagenovi novi električni i klasični modeli donose podršku za ChatGPT

Svi Volkswagenovi modeli, u kojima dolazi nova verzija infotainment sustava, po novome će imati podršku za razgovor s popularnim chatbotom tvrtke OpenAI, ChatGPT-jem. Vozači i putnici s umjetnom će inteligencijom moći čavrljati prirodnim jezikom, putem poznatog sustava glasovnog asistenta IDA. Nova će opcija omogućiti daleko više radnji, koje se više neće zadržavati samo na kontroli raznih funkcija u automobilu. Tako će se od glasovnog asistenta moći zatražiti odgovori na pitanja o, primjerice, turističkim atrakcijama u blizini, rješavanje zadataka, aktualne informacije o svijetu i slično.

Iz Volkswagena kažu da će korištenje ChatGPT-a biti jednostavno i bez potrebe za otvaranjem korisničkog računa. Sve što će vlasnicima vozila za to trebati jest ono što već vjerojatno imaju – pristup do paketa usluga VW Connect ili VW Connect Plus. Digitalni asistent pokreće se glasovnom naredbom "Hello IDA" ili pritiskom na za to namijenjenu tipku na upravljaču. U slučaju kad IDA ne može samostalno odraditi traženi zadatak, pokrenut će se pristup ChatGPT-u, a odgovor će stići na isti način, prirodnim jezikom i poznatim glasom IDE.

Što se tiče privatnosti, kompanija ističe da nikakvi podaci o vozilu neće biti prosljeđivani chatbotu, a sva pitanja i odgovori bit će odmah izbrisani. Očekivano, funkcija glasovnog asistenta može se i potpuno isključiti u postavkama privatnosti infotainmenta.

Podršku za ChatGPT odsad će imati svi novi automobili iz električne obitelji ID, kao i nove izvedbe Golfa, Passata te Tiguana. Glasovni asistent bit će dostupan na tehnički gledano pet jezika: engleskom za tržište SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva te španjolskom, češkom i njemačkom.