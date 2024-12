ADAC objavio listu najboljih i najgorih automobila testiranih ove godine, električni su pri vrhu

Njemački ADAC još je jednom objavio svoju tradicionalnu godišnju listu, za koju ove godine i sami navode da je izrodila neke iznenađujuće rezultate. Testovi se u ovoj organizaciji provode sustavno, obavljaju ih njihovi inženjeri koji ispituju oko 300 točaka i tako dobivaju opsežan skup usporedivih podataka – od mjerenja dimenzija, potrošnje, pa sve do korisnosti određenih sustava pomoći.

Pobjednik je VW ID.7

Ove su godine na taj način testirali 84 automobila i na kraju godine objavili usporednu ljestvicu – od najboljeg do najgoreg. Rezultati su slični ocjenama u njemačkim školama, kreću se od 1 (najbolje) do 5 (najlošije), a ove godine raspon testiranih je automobila na toj skali bio od najboljeg rezultata 1,5 do najlošijeg 4,1.

Ono što je iznenadilo, jest da je od najbolje ocijenjenih 11 modela čak 10 električnih, a prvi nije neki luksuzni superautomobil kao inače, već obiteljski automobil, "električni Passat" Volkswagen ID.7. Pretekao je tako i daleko skuplje konkurente poput BMW-a i5 ili Porscheovog Taycana (ocijenjenih s 1,6) te Mercedesa EQE SUV (1,7), dok je "pravi" Passat TDI dobio "samo" 1,8, kaže ADAC, koji je ID.7 testirao u običnoj i karavanskoj izvedbi i dodijelio im istu ukupnu ocjenu.

Vrh ljestvice ADAC

"Obiteljski automobil ID.7. izvrstan je svestrani model. Gotovo pet metara dugo vozilo ne samo da nudi obilje prostora, ono također dobiva vrhunske ocjene za sigurnost te omogućava tihu i snažnu vožnju, koja također ekonomično koristi električnu energiju. Doseg od 485 kilometara dovoljan mu je za svakodnevnu vožnju i nema potrebe za kompromisima. ID.7 nema pravih slabosti, osim cijene od 57.000 eura, koja pak nije bila čimbenik pri ocjenjivanju", pojašnjavaju analitičari ovogodišnji pobjednički rezultat.

Nakon njega na vrh su se plasirali BMW i5, Porsche Taycan, Škoda Enyaq, Kia EV9… a jedini neelektrični model u prvih deset je Škoda Superb Combi u dizelskoj varijanti.

Dno ljestvice ADAC

U testiranju je 74 automobila proglašeno "dobrima", dakle s boljom ocjenom od 2,5. Njih čak 18 ima ocjenu koja počinje s najviših 1, a "luzera" ima tek šačica. Najgore se među njima plasirala stara Dacia Duster, predstavljena 2018. godine, koja se više niti ne prodaje već je zamijenjena Novim Dusterom. Pri dnu ljestvice mogu se pronaći još dva SsanYongova modela, Kia Picanto, Hyundaijevi i10 i i20, Suzuki Swift, Nissan Juke te MG# - dakle, odreda dalekoistočni modeli.