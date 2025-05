Honda preusmjerava investicije s električnih na hibridna vozila

Honda smanjuje planirano ulaganje u elektrifikaciju i softver za 30%, s 10 bilijuna jena na 7 bilijuna jena (44,5 milijardi eura) do 2030. godine te je odustala od ranijeg cilja da električna vozila čine 30% globalne prodaje do te godine. Umjesto toga, Honda očekuje da će električna vozila činiti približno 20% njezine prodaje do 2030., prema riječima izvršnog direktora Toshihira Mibea.

Šef Honde o budućnosti električne mobilnosti

Na konferenciji za novinare održanoj u Tokiju, prvi čovjek Honde otvoreno je govorio o problemima s kojima se danas suočava automobilska industrija. "Tržište je trenutno iznimno teško predvidjeti, no naša procjena je da će električna vozila do 2030. činiti oko 20% ukupne prodaje," izjavio je Mibe prema izvještaju Reutersa. Iako se kompanija okrenula hibridima, to ne znači napuštanje elektrificirane budućnosti. "I dalje čvrsto vjerujemo da su električna vozila najbolje rješenje za postizanje ugljične neutralnosti u segmentu osobnih automobila," naglasio je Mibe, potvrđujući da dugoročna vizija ostaje nepromijenjena.

Tržišni uvjeti diktiraju nove planove

Hondin zaokret dio je šireg trenda u automobilskoj industriji. Globalni proizvođači automobila preispituju svoje strategije elektrifikacije zbog promjena na tržištu i prilagođenih regulatornih okvira. Potrošači još nisu masovno prihvatili električna vozila kako se očekivalo, a vlade su ublažile rokove za smanjenje emisija i povećanje udjela električnih automobila. Dodatne poteškoće stvaraju američke carine i sve oštrija konkurencija na tržištu. Svježi primjer Hondine opreznosti dogodio se početkom svibnja 2025., kada je japanski proizvođač zamrznuo projekt vrijedan 15 milijardi kanadskih dolara (9,8 milijardi eura) za izgradnju proizvodnog pogona električnih vozila u kanadskom Ontariju. Kao glavni razlozi navedeni su neizvjesnost na tržištu i carinski problemi.

Hibridna tehnologija kao most prema budućnosti

Hondina revidirana strategija naglašava razvoj i širenje hibridnih električnih vozila (HEV), koja kombiniraju benzinske motore s električnim motorima kako bi ponudila bolju učinkovitost potrošnje goriva. Tvrtka planira lansirati 13 hibridnih modela nove generacije na globalnom tržištu između 2027. i 2031. godine, nadovezujući se na postojeći portfelj od više od dvanaest hibridnih modela diljem svijeta, uključujući Civic, Accord i CR-V na američkom tržištu. Honda namjerava povećati prodaju hibrida na između 2,2 i 2,3 milijuna jedinica do 2030. godine, što je značajan porast u odnosu na 868.000 prodanih hibrida u 2024., od ukupno 3,8 milijuna vozila globalno.

U sklopu nove strategije, Honda intenzivno razvija svoje hibridne tehnologije. Plan je povećati učinkovitost potrošnje goriva za desetinu i prepoloviti troškove hibridnih sustava u odnosu na 2018. godinu. U razvoju je također poseban hibridni pogon namijenjen većim vozilima, koji bi trebao biti predstavljen nakon 2025. godine. Honda radi i na unapređenju postojećeg dvomotornog hibridnog sustava. Novi hibridni sklopovi bit će integrirani s potpuno novom platformom koja donosi manju težinu vozila i poboljšane električne pogonske jedinice za pogon na sve kotače. Cilj ovih tehnoloških nadogradnji je postići precizniji i responzivniji rad motora.

Prilagodba vanjskim pritiscima i carinama

Honda istovremeno reagira i na geopolitičke faktore, posebno na carinske barijere koje je uvela Trumpova administracija. Od iduće fiskalne godine, oko 400.000 Hondinih hibrida sklapanih u SAD-u koristit će baterije iz Toyotinih američkih pogona. Time će se smanjiti ovisnost o komponentama iz Japana i Kine, koje bi mogle postati skuplje zbog novih carina. U istom smjeru ide i odluka o premještanju proizvodnje hibridnog Civica s petero vrata za američko tržište. Umjesto u Japanu, ovaj model će se ubuduće proizvoditi u pogonima u Indiani, čime se zaobilaze potencijalni trgovinski nameti.

Hibridna vozila u trendu na globalnom tržištu

Hondina promjena smjera nije izoliran slučaj – prati šire trendove u automobilskoj industriji. Proizvođači diljem svijeta prilagođavaju se realnoj situaciji na tržištu električnih vozila i regulativama koje se mijenjaju. I SAD i Velika Britanija nedavno su ublažili svoje politike vezane uz elektrifikaciju voznog parka, dopuštajući proizvođačima više vremena za postizanje klimatskih ciljeva. To je postavilo hibride kao logičnu prijelaznu tehnologiju. U SAD-u su smanjeni državni poticaji za električna vozila, ali je zato prodaja hibrida zabilježila rast. Potrošači sve više traže vozila koja štede gorivo, ali bez anksioznosti zbog ograničenog dometa koju doživljavaju s potpuno električnim modelima. Kinesko tržište, najveće na svijetu, potvrđuje ovaj trend – prodaja plug-in hibrida i električnih vozila s produljenim dometom porasla je za impresivnih 76% odnosno 79% tijekom 2024. godine. To je značajno više od 23% rasta koji su ostvarila potpuno električna vozila, prema podacima kineskog udruženja proizvođača automobila.