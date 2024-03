Nissan će lansirati 30 novih modela u naredne 3 godine

Iz Nissana su predstavili svoju novu poslovnu strategiju nazvanu The Arc, čiji je osnovni cilj povećati konkurentnost marke i profitabilnost poslovanja. Kako bi to ostvarili, najavili su velike poslovne poteze za razdoblje do kraja ovog desetljeća, koji uključuju povećanu elektrifikaciju, nove pristupe dizajnu i proizvodnji, prihvaćanje novih tehnologija te povećanje efikasnosti poslovanja.

Cjenovni paritet do 2030.

Konkretno, Nissan planira do kraja 2026. godine, dakle tijekom naredne tri godine, na tržište plasirati čak 30 novih modela automobila. Od toga će ih 16 biti električno, a 14 s pogonom na fosilna goriva, kako bi se zadovoljile potrebe kupaca na različitim tržištima, gdje brzina elektrifikacije varira. Do 2030. godine ukupno će biti lansirano i 34 elektrificirana modela vozila u više segmenata. Ukupno gledano, do 2026. Nissan će u ponudi imati 40%, a do 2030. godine 60% elektrificiranih modela.

Plan za Europu kaže da će do kraja 2026. godine na naše tržište stići šest potpuno novih Nissanovih automobila te da će do tada 40% njihove ponude putničkih automobila biti električno.

Razvijajući električne automobile u "obiteljima", odnosno sa zajedničkim platformama i pogonskim sklopovima, korištenjem novih proizvodnih procesa, inovacija i objedinjene nabave dijelova na razini grupacije, Nissan će za čak 30% sniziti proizvodne cijene novih električnih automobila. To će dovesti do situacije cjenovnog pariteta do kraja desetljeća, pa bi 2030. godine njihovi električni modeli morali koštati isto kao i klasični usporedivi automobili s pogonima na fosilna goriva.

Dio tog plana bit će i implementacija LFP baterija i novih tehnologija baterija čvrstog stanja (solid state), uz daljnje unaprjeđenje postojećih litij-ionskih (nikal-kobalt-mangan) baterija. Cilj za potonje jest povećati brzine punjenja i energetsku gustoću za čak 50%, u usporedbi s onima trenutačno dostupnima u modelu Ariya.