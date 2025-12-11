Smart #6 bit će prva plug-in hibridna limuzina te marke

Sprema se značajan odmak od onoga što marka Smart predstavlja u svijetu automobila, budući da su u javnost procurile fotografije i specifikacije njihovog sedana, plug‑in hibrida s dometom preko 1.800 km

Autonet.hr četvrtak, 11. prosinca 2025. u 05:45

Iako su nedavno službeno najavili povratak korijenima, lansiranjem modela Smart #2 kao izravnog nasljednika modela ForTwo, u Smartu svoju gamu planiraju proširiti i na drugom kraju – skorim uvođenjem prvog sedana. Iz kineskog Ministarstva industrije i IT-a procurile su prve fotografije i specifikacije modela nazvanoga Smart #6, prve limuzinske izvedbe automobila te marke.

Smart #6, koliko se može vidjeti, označava radikalni zaokret marke i ujedno je najveći model u povijesti Smarta. Isto tako, predstavlja odmak od strategije potpune elektrifikacije, pa dobiva novi plug‑in hibridni pogon. Prema prvim informacijama on razvija ukupno oko 430 KS, a u idealnim uvjetima bilježi deklarirani kombinirani doseg od oko 1.800 kilometara prema kineskom standardnom ciklusu CLTC.

Skoro velik kao E-klasa

Novi Smart #6 EHD izveden je kao limuzina s fastback siluetom, LED svjetlosnom trakom preko cijele širine sprijeda i straga te skrivenim kvakama i bočnim kamerama koje naglašavaju aerodinamičnu čistoću. Karoserija je duga 4.906 mm, široka 1.922 mm i visoka 1.508 mm, s međuosovinskim razmakom od 2.926 mm, što ga čini većim od BMW-a Serije 3 i Mercedesa C-klase te bliskim dimenzijama Mercedesa E-klase. Na stražnjem dijelu ističu se aktivni stražnji spojler i blago uvučen poklopac prtljažnika, dok se automobil serijski nudi s naplatcima od 19" ili 20" te mogućnošću personalizacije brojnih detalja.

U srcu pogona nalazi se Electric Hybrid Drive (EHD) sustav koji kombinira 1,5-litreni turbobenzinski četverocilindraš s električnim motorom i trostupanjskim hibridnim prijenosom, pri čemu je sustav projektiran za snažno ali ekonomično ubrzanje. Ukupna snaga doseže 429 KS, a litij‑željezo‑fosfatna (LFP) baterija omogućuje do približno 285 km isključivo električne vožnje prema CLTC standardu, uz prosječnu potrošnju od oko 3,9 l/100 km. S punim spremnikom goriva i baterijom, Smart navodi kombinirani doseg od približno 1.810 kilometara, što model #6 pozicionira među najizdržljivije plug‑in hibride na tržištu.

S vanjske strane vidljivi krovni lidar i kamere upućuju na napredne sustave pomoći vozaču i višu razinu poluautonomne vožnje. Unutrašnjost još nije u potpunosti razotkrivena, no izvori navode da će Smart #6 dobiti digitalni kokpit s velikim središnjim zaslonom te glasovnog asistenta potpomognutog umjetnom inteligencijom. Prema dostupnim informacijama, Smart #6 najprije će biti lansiran na kineskom tržištu, vjerojatno tijekom sljedeće godine.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi