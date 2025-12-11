Smart #6 bit će prva plug-in hibridna limuzina te marke

Sprema se značajan odmak od onoga što marka Smart predstavlja u svijetu automobila, budući da su u javnost procurile fotografije i specifikacije njihovog sedana, plug‑in hibrida s dometom preko 1.800 km

Iako su nedavno službeno najavili povratak korijenima, lansiranjem modela Smart #2 kao izravnog nasljednika modela ForTwo, u Smartu svoju gamu planiraju proširiti i na drugom kraju – skorim uvođenjem prvog sedana. Iz kineskog Ministarstva industrije i IT-a procurile su prve fotografije i specifikacije modela nazvanoga Smart #6, prve limuzinske izvedbe automobila te marke.

Smart #6, koliko se može vidjeti, označava radikalni zaokret marke i ujedno je najveći model u povijesti Smarta. Isto tako, predstavlja odmak od strategije potpune elektrifikacije, pa dobiva novi plug‑in hibridni pogon. Prema prvim informacijama on razvija ukupno oko 430 KS, a u idealnim uvjetima bilježi deklarirani kombinirani doseg od oko 1.800 kilometara prema kineskom standardnom ciklusu CLTC.

Skoro velik kao E-klasa

Novi Smart #6 EHD izveden je kao limuzina s fastback siluetom, LED svjetlosnom trakom preko cijele širine sprijeda i straga te skrivenim kvakama i bočnim kamerama koje naglašavaju aerodinamičnu čistoću. Karoserija je duga 4.906 mm, široka 1.922 mm i visoka 1.508 mm, s međuosovinskim razmakom od 2.926 mm, što ga čini većim od BMW-a Serije 3 i Mercedesa C-klase te bliskim dimenzijama Mercedesa E-klase. Na stražnjem dijelu ističu se aktivni stražnji spojler i blago uvučen poklopac prtljažnika, dok se automobil serijski nudi s naplatcima od 19" ili 20" te mogućnošću personalizacije brojnih detalja.

U srcu pogona nalazi se Electric Hybrid Drive (EHD) sustav koji kombinira 1,5-litreni turbobenzinski četverocilindraš s električnim motorom i trostupanjskim hibridnim prijenosom, pri čemu je sustav projektiran za snažno ali ekonomično ubrzanje. Ukupna snaga doseže 429 KS, a litij‑željezo‑fosfatna (LFP) baterija omogućuje do približno 285 km isključivo električne vožnje prema CLTC standardu, uz prosječnu potrošnju od oko 3,9 l/100 km. S punim spremnikom goriva i baterijom, Smart navodi kombinirani doseg od približno 1.810 kilometara, što model #6 pozicionira među najizdržljivije plug‑in hibride na tržištu.

S vanjske strane vidljivi krovni lidar i kamere upućuju na napredne sustave pomoći vozaču i višu razinu poluautonomne vožnje. Unutrašnjost još nije u potpunosti razotkrivena, no izvori navode da će Smart #6 dobiti digitalni kokpit s velikim središnjim zaslonom te glasovnog asistenta potpomognutog umjetnom inteligencijom. Prema dostupnim informacijama, Smart #6 najprije će biti lansiran na kineskom tržištu, vjerojatno tijekom sljedeće godine.