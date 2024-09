Kad se desi neka prometna nesreća u kojoj su sudjelovali mladi vozači, često se spominje kako nam je potrebnija bolja prometna edukacija još od najmlađih dana. To je svakako i istina, jer djecu je potrebno čitavo vrijeme upoznavati s prometom i prometnim situacijama, a toga su sve svjesniji i u Hrvatskom autoklubu. Tako je prije desetak dana u Osijeku AMK Slavonac pustio u rad Prometno vježbalište za obuku djece pješaka, biciklista i romobilista. Vježbalište je prvenstveno namijenjeno onima koji se prvi put samostalno pojavljuju u prometu, pa su tako već ove godine obučili više od osamsto djece osnove ponašanja u prometu, te kako pravilno upravljati biciklom. Obuka sadrži teorijski, ali i praktični dio. Stoga je tu vježbalište koje ima sve ključne elemente svakodnevnih prometnih situacija. Tu su prometni znakovi svih kategorija, kao i semaforizirana raskrižja, ali i pružni prijelazi s branicima i svjetlosnom signalizacijom.

Poražavajuća je informacija kako tek oko 2500 djece u Hrvatskoj posjeduju potvrdu da su osposobljena za upravljanje biciklom. Trenutno je na raspolaganju tek pet ovakvih poligona, no u planu su nova vježbališta, i to s ciljem da je barem po jedno u svakoj županiji. S obzirom na to da zadnjih godina urbana mobilnost poprima i neka nova obilježja, u HAK-u su odlučili pripremiti priručnik za edukaciju djece i mladih ‘Postani siguran vozač bicikla i električnog romobila’.

Proširenje mobilnosti

Električni bicikli i električni romobili su sve popularniji i pune su ih ceste, ali prilikom uvođenja novih oblika prijevoza postoje brojni izazovi. Sudionici u prometu nisu uvijek svjesni prometnih pravila ili rizika koji bi mogli dovesti do nesigurnih prometnih situacija ili prometnih nesreća. Stoga je vrlo važno ne zaustaviti razvoj nove mobilnosti iz ranjivosti i straha za sigurnost njihovih korisnika.

Novi je Priručnik nastao u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Temeljen je na spoznaja iz projekta i programa prometne preventive koje je proveo Autoklub Vinkovci u suradnji s Hrvatskim autoklubom. Namijenjen je osobama koje provode preventivno-edukativne programe djece i mladih na biciklističkim vježbalištima i poligonima. Naravno, od pomoći će biti i drugim osobama povezanim s provedbom ove vrste edukacije u vrtićima, školama, autoškolama...

Koristan priručnik

Promjena ponašanja sudionika cestovnog prometa radi poboljšanja sigurnosti dugoročan proces i dio cjeloživotnog učenja, koji obuhvaća sve dobne skupine i počinje od najranije dobi. Priručnik je koristan ne samo jer je namijenjen povećanju cestovne sigurnosti djece i mladih, nego i zato što se problemskim pristupom obraća odraslima koji su odgovorni za njihovu educiranost.

HAK je nabavio i nove simulatore za preventivno-edukativne programe. Tu je simulator vožnje električnog romobila te simulator distrakcije u vožnji.