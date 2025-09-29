Stellantisov sustav baterija IBIS puni se brže, štedi prostor i povećava doseg

Prototip novog baterijskog sklopa ugrađen u Peugeot E-3008 donosi značajne uštede na težini i prostoru, poboljšava učinkovitost i ubrzava punjenje, s potencijalom za serijsku primjenu do kraja desetljeća

Automobilski koncern Stellantis, u partnerstvu sa Saftom (podružnicom tvrtke TotalEnergies), predstavio je revolucionarni prototip vozila s novom baterijskom tehnologijom nazvanom IBIS (Intelligent Battery Integrated System). Riječ je o zajedničkom istraživačkom projektu čiji je cilj razvoj učinkovitijeg, održivijeg i isplativijeg sustava za pohranu i pretvorbu električne energije u vozilima. Početak testiranja prototipa u stvarnim uvjetima na cesti, označava iskorak u napretku elektrifikacije, kako za mobilne tako i za stacionarne energetske primjene, smatraju iz kompanije.

Visoka integracija

Prvo funkcionalno baterijsko električno vozilo opremljeno sustavom IBIS je novi Peugeot E-3008, izgrađen na platformi STLA Medium. Prototip je rezultat višegodišnjeg dizajna, modeliranja i simulacija u laboratoriju i na stacionarnom demo sklopu.

Sustav IBIS, vjeruju njegovi tvorci, donosi novu paradigmu u dizajn električnog pogonskog sklopa integrirajući funkcije invertera i punjača izravno u baterijski modul, neovisno o kemiji baterije ili njezinoj primjeni. Ova arhitektura podržava i izmjeničnu i istosmjernu struju, opskrbljujući električnom energijom izravno motor ili mrežu, dok istovremeno napaja 12-voltnu mrežu vozila i pomoćne sustave. Na taj se način smanjuje broj komponenti, kao i njihova masa i zauzeće prostora.

Niz poboljšanja

Ključne prednosti tehnologije su višestruke. Učinkovitost potrošnje energije poboljšana je do 10% (prema WLTC ciklusu), dok je snaga povećana za 15% (sa 150 kW na 172 kW) uz istu veličinu baterije. Vozilo je lakše za otprilike 40 kilograma, a oslobođeno je do 17 litara volumena, što omogućuje bolju aerodinamiku i veću fleksibilnost dizajna. Prvi rezultati pokazuju i do 15% kraće vrijeme punjenja te pojednostavljeno održavanje, što otvara potencijal za ponovnu uporabu baterija u drugom životnom ciklusu.

Druga faza projekta započela je u lipnju 2025. uz kontinuiranu potporu francuske vlade kroz program "France 2030". Fokus je sada prebačen na testiranje u stvarnim uvjetima vožnje, što bi moglo otvoriti put za integraciju IBIS tehnologije u serijska vozila Stellantisa do kraja ovog desetljeća. Osim u automobilskoj industriji, arhitektura IBIS sustava obećava širok raspon primjena, uključujući željeznički, zrakoplovni i pomorski promet, pa čak i podatkovne centre.

Prednosti i noviteta u sustavu IBIS je toliko, da su ih iz Stellantisa sve objedini u jednom tabličnom prikazu, koji slijedi u nastavku.