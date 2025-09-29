Stellantisov sustav baterija IBIS puni se brže, štedi prostor i povećava doseg

Prototip novog baterijskog sklopa ugrađen u Peugeot E-3008 donosi značajne uštede na težini i prostoru, poboljšava učinkovitost i ubrzava punjenje, s potencijalom za serijsku primjenu do kraja desetljeća

Autonet.hr ponedjeljak, 29. rujna 2025. u 15:05

Automobilski koncern Stellantis, u partnerstvu sa Saftom (podružnicom tvrtke TotalEnergies), predstavio je revolucionarni prototip vozila s novom baterijskom tehnologijom nazvanom IBIS (Intelligent Battery Integrated System). Riječ je o zajedničkom istraživačkom projektu čiji je cilj razvoj učinkovitijeg, održivijeg i isplativijeg sustava za pohranu i pretvorbu električne energije u vozilima. Početak testiranja prototipa u stvarnim uvjetima na cesti, označava iskorak u napretku elektrifikacije, kako za mobilne tako i za stacionarne energetske primjene, smatraju iz kompanije.

Visoka integracija

Prvo funkcionalno baterijsko električno vozilo opremljeno sustavom IBIS je novi Peugeot E-3008, izgrađen na platformi STLA Medium. Prototip je rezultat višegodišnjeg dizajna, modeliranja i simulacija u laboratoriju i na stacionarnom demo sklopu.

Sustav IBIS, vjeruju njegovi tvorci, donosi novu paradigmu u dizajn električnog pogonskog sklopa integrirajući funkcije invertera i punjača izravno u baterijski modul, neovisno o kemiji baterije ili njezinoj primjeni. Ova arhitektura podržava i izmjeničnu i istosmjernu struju, opskrbljujući električnom energijom izravno motor ili mrežu, dok istovremeno napaja 12-voltnu mrežu vozila i pomoćne sustave. Na taj se način smanjuje broj komponenti, kao i njihova masa i zauzeće prostora.

Niz poboljšanja

Ključne prednosti tehnologije su višestruke. Učinkovitost potrošnje energije poboljšana je do 10% (prema WLTC ciklusu), dok je snaga povećana za 15% (sa 150 kW na 172 kW) uz istu veličinu baterije. Vozilo je lakše za otprilike 40 kilograma, a oslobođeno je do 17 litara volumena, što omogućuje bolju aerodinamiku i veću fleksibilnost dizajna. Prvi rezultati pokazuju i do 15% kraće vrijeme punjenja te pojednostavljeno održavanje, što otvara potencijal za ponovnu uporabu baterija u drugom životnom ciklusu.

Druga faza projekta započela je u lipnju 2025. uz kontinuiranu potporu francuske vlade kroz program "France 2030". Fokus je sada prebačen na testiranje u stvarnim uvjetima vožnje, što bi moglo otvoriti put za integraciju IBIS tehnologije u serijska vozila Stellantisa do kraja ovog desetljeća. Osim u automobilskoj industriji, arhitektura IBIS sustava obećava širok raspon primjena, uključujući željeznički, zrakoplovni i pomorski promet, pa čak i podatkovne centre.

Prednosti i noviteta u sustavu IBIS je toliko, da su ih iz Stellantisa sve objedini u jednom tabličnom prikazu, koji slijedi u nastavku.

Pokazatelj Poboljšanje Performanse
Učinkovitost sustava Ušteda energije tijekom AC punjenja Poboljšanje od 10%
Ušteda energije na WLTC Prosječno 10%, s većom učinkovitošću u urbanim ciklusima
Kompatibilnost punjenja Kompatibilnost s raznim punionicama AC: 7, 11, 22 kW i >200 kW
  DC: 400V, 800V i 1200V
Vrijeme punjenja Smanjeno vrijeme punjenja (za ekvivalentni domet) Otprilike 15% brže punjenje (npr.: 6 sati vs. 7 sati na 7kW AC)
Izlazna snaga Veća izlazna snaga elektromotora +15% (172 kW umjesto 150 kW)
Izdržljivost Produljeni domet na kraju životnog vijeka +10%, zahvaljujući dinamičkom upravljanju modulima
Dulji vijek trajanja baterije Nekoliko dodatnih godina može se dobiti zamjenom slabijih modula ćelija
Pouzdanost Niža stopa kvarova 3x manje kvarova; vozilo ostaje operativno u slučaju kvara modula (putem zaobilaska modula)
Sigurnost Poboljšano upravljanje toplinom Ograničava ozbiljne kratke spojeve
Postprodajne usluge Lakši popravci Sigurno otvaranje pakiranja baterije (bez visokog napona unutra)
Poboljšano održavanje Mogućnost zamjene modula ažuriranom elektrokemijom (dobitak dometa)
Proizvodnja Poboljšana sigurnost tijekom sklapanja Uklanja električni rizik tijekom sklapanja baterije
Smanjena ovisnost o zastarjeloj kemiji Nema potrebe za održavanjem starijih Li-ion modula u proizvodnji
Volumen Ušteda prostora uklanjanjem komponenti Dobitak od 17 litara uklanjanjem pretvarača i punjača
Fleksibilnost dizajna Omogućuje poboljšanu aerodinamiku vozila za bolji domet na autocesti
Masa Uklanjanje pretvarača i punjača ~10 kg smanjenja (IBIS elektroničke ploče vs. masa pretvarača i punjača)
Ušteda mase zbog učinkovitosti ~30 kg smanjenja zbog manje ugrađene elektrokemije za ekvivalentni domet
Ekonomska učinkovitost Optimizirani trošak proizvodnje Uklanjanje ugrađenog punjača i pretvarača integracijom provjerenih, troškovno optimiziranih elektroničkih komponenti
Niži ukupni trošak vlasništva Viša preostala vrijednost zahvaljujući višestrukim prednostima performansi i učinkovitosti


