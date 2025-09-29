Stellantisov sustav baterija IBIS puni se brže, štedi prostor i povećava doseg
Prototip novog baterijskog sklopa ugrađen u Peugeot E-3008 donosi značajne uštede na težini i prostoru, poboljšava učinkovitost i ubrzava punjenje, s potencijalom za serijsku primjenu do kraja desetljeća
Automobilski koncern Stellantis, u partnerstvu sa Saftom (podružnicom tvrtke TotalEnergies), predstavio je revolucionarni prototip vozila s novom baterijskom tehnologijom nazvanom IBIS (Intelligent Battery Integrated System). Riječ je o zajedničkom istraživačkom projektu čiji je cilj razvoj učinkovitijeg, održivijeg i isplativijeg sustava za pohranu i pretvorbu električne energije u vozilima. Početak testiranja prototipa u stvarnim uvjetima na cesti, označava iskorak u napretku elektrifikacije, kako za mobilne tako i za stacionarne energetske primjene, smatraju iz kompanije.
Visoka integracija
Prvo funkcionalno baterijsko električno vozilo opremljeno sustavom IBIS je novi Peugeot E-3008, izgrađen na platformi STLA Medium. Prototip je rezultat višegodišnjeg dizajna, modeliranja i simulacija u laboratoriju i na stacionarnom demo sklopu.
Sustav IBIS, vjeruju njegovi tvorci, donosi novu paradigmu u dizajn električnog pogonskog sklopa integrirajući funkcije invertera i punjača izravno u baterijski modul, neovisno o kemiji baterije ili njezinoj primjeni. Ova arhitektura podržava i izmjeničnu i istosmjernu struju, opskrbljujući električnom energijom izravno motor ili mrežu, dok istovremeno napaja 12-voltnu mrežu vozila i pomoćne sustave. Na taj se način smanjuje broj komponenti, kao i njihova masa i zauzeće prostora.
Niz poboljšanja
Ključne prednosti tehnologije su višestruke. Učinkovitost potrošnje energije poboljšana je do 10% (prema WLTC ciklusu), dok je snaga povećana za 15% (sa 150 kW na 172 kW) uz istu veličinu baterije. Vozilo je lakše za otprilike 40 kilograma, a oslobođeno je do 17 litara volumena, što omogućuje bolju aerodinamiku i veću fleksibilnost dizajna. Prvi rezultati pokazuju i do 15% kraće vrijeme punjenja te pojednostavljeno održavanje, što otvara potencijal za ponovnu uporabu baterija u drugom životnom ciklusu.
Druga faza projekta započela je u lipnju 2025. uz kontinuiranu potporu francuske vlade kroz program "France 2030". Fokus je sada prebačen na testiranje u stvarnim uvjetima vožnje, što bi moglo otvoriti put za integraciju IBIS tehnologije u serijska vozila Stellantisa do kraja ovog desetljeća. Osim u automobilskoj industriji, arhitektura IBIS sustava obećava širok raspon primjena, uključujući željeznički, zrakoplovni i pomorski promet, pa čak i podatkovne centre.
Prednosti i noviteta u sustavu IBIS je toliko, da su ih iz Stellantisa sve objedini u jednom tabličnom prikazu, koji slijedi u nastavku.
|Pokazatelj
|Poboljšanje
|Performanse
|Učinkovitost sustava
|Ušteda energije tijekom AC punjenja
|Poboljšanje od 10%
|Ušteda energije na WLTC
|Prosječno 10%, s većom učinkovitošću u urbanim ciklusima
|Kompatibilnost punjenja
|Kompatibilnost s raznim punionicama
|AC: 7, 11, 22 kW i >200 kW
|DC: 400V, 800V i 1200V
|Vrijeme punjenja
|Smanjeno vrijeme punjenja (za ekvivalentni domet)
|Otprilike 15% brže punjenje (npr.: 6 sati vs. 7 sati na 7kW AC)
|Izlazna snaga
|Veća izlazna snaga elektromotora
|+15% (172 kW umjesto 150 kW)
|Izdržljivost
|Produljeni domet na kraju životnog vijeka
|+10%, zahvaljujući dinamičkom upravljanju modulima
|Dulji vijek trajanja baterije
|Nekoliko dodatnih godina može se dobiti zamjenom slabijih modula ćelija
|Pouzdanost
|Niža stopa kvarova
|3x manje kvarova; vozilo ostaje operativno u slučaju kvara modula (putem zaobilaska modula)
|Sigurnost
|Poboljšano upravljanje toplinom
|Ograničava ozbiljne kratke spojeve
|Postprodajne usluge
|Lakši popravci
|Sigurno otvaranje pakiranja baterije (bez visokog napona unutra)
|Poboljšano održavanje
|Mogućnost zamjene modula ažuriranom elektrokemijom (dobitak dometa)
|Proizvodnja
|Poboljšana sigurnost tijekom sklapanja
|Uklanja električni rizik tijekom sklapanja baterije
|Smanjena ovisnost o zastarjeloj kemiji
|Nema potrebe za održavanjem starijih Li-ion modula u proizvodnji
|Volumen
|Ušteda prostora uklanjanjem komponenti
|Dobitak od 17 litara uklanjanjem pretvarača i punjača
|Fleksibilnost dizajna
|Omogućuje poboljšanu aerodinamiku vozila za bolji domet na autocesti
|Masa
|Uklanjanje pretvarača i punjača
|~10 kg smanjenja (IBIS elektroničke ploče vs. masa pretvarača i punjača)
|Ušteda mase zbog učinkovitosti
|~30 kg smanjenja zbog manje ugrađene elektrokemije za ekvivalentni domet
|Ekonomska učinkovitost
|Optimizirani trošak proizvodnje
|Uklanjanje ugrađenog punjača i pretvarača integracijom provjerenih, troškovno optimiziranih elektroničkih komponenti
|Niži ukupni trošak vlasništva
|Viša preostala vrijednost zahvaljujući višestrukim prednostima performansi i učinkovitosti