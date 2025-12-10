Boltove robotaksije za Europu proizvodit će Stellantis

Suradnja Bolta, softverske tvrtke Pony.ai i Stellantisa donosi pilot-projekte robotaksija u europskim gradovima već od 2026., uz ambiciju da do 2035. na platformi bude čak 100.000 autonomnih vozila

Koncern Stellantis, jedan od vodećih svjetskih proizvođača automobila, pod čijom su kapom marke kao što su Maserati, Chrysler, Peugeot, Fiat, Opel i Jeep, dogovorio je strateško partnerstvo s platformom za mobilnost Bolt, s ciljem zajedničkog istraživanja razvoja i primjene autonomnih vozila razine 4 (bez vozača) za komercijalnu upotrebu diljem Europe. Ta se objava nadovezuje na Boltovu nedavno objavljenu suradnju sa softverskom tvrtkom Pony.ai, dobavljačem sustava autonomne vožnje.

Pilot-projekti 2026.

Ujedinjujući, dakle, Stellantisovu hardversku ekspertizu u proizvodnji vozila, softver za autonomnu vožnju kompanije Pony.ai te Boltovu tehnološku i operativnu platformu, tri partnera stvaraju jednog od prvih komercijalnih operatora usluge robotaksija u Europi. Već sljedeće godine Bolt će započeti s postavljanjem temelja i provođenjem početnih testiranja u odabranim europskim gradovima. Njihov je cilj imati 100.000 robotaksija na cestama do 2035. godine.

Suradnja će spojiti Stellantisove "AV-Ready" platforme izgrađene za široku primjenu autonomije razine 4, s naprednim računalnim sustavima, fleksibilnim dizajnom i vrhunskim senzorima – posebice eK0 platformu srednje veličine i STLA small platformu – s Boltovom platformom za najam vozila.

Serijska proizvodnja 2029.

Tvrtke planiraju započeti uvođenje testnih vozila za pilot-projekte u europskim zemljama, uz snažan fokus na izgradnju usluge koja pruža najviše standarde sigurnosti i performansi u Europi. Uvođenje će se odvijati postupno – od prototipova i pilot-flota do progresivne industrijske ekspanzije – s početnim ciljem proizvodnje 2029. godine. Obje strane blisko će surađivati s europskim regulatorima kako bi podržale odgovoran pristup testiranju, certificiranju i skalabilnoj primjeni, u potpunoj usklađenosti s važećim standardima sigurnosti, zaštite podataka i kibernetičke sigurnosti, objavljeno je ovoga tjedna.

Bolt trenutačno pruža usluge prijevoza na zahtjev u više od 50 zemalja, uključujući Hrvatsku te planira integrirati Stellantisova autonomna vozila u svoju platformu dijeljene mobilnosti kako bi omogućio potpuno autonomnu uslugu prijevoza bez vozača. U partnerstvu sa Stellantisom planiraju pružati cjelovito, full-stack rješenje u području autonomne vožnje.