Boltove robotaksije za Europu proizvodit će Stellantis

Suradnja Bolta, softverske tvrtke Pony.ai i Stellantisa donosi pilot-projekte robotaksija u europskim gradovima već od 2026., uz ambiciju da do 2035. na platformi bude čak 100.000 autonomnih vozila

Autonet.hr srijeda, 10. prosinca 2025. u 16:49

Koncern Stellantis, jedan od vodećih svjetskih proizvođača automobila, pod čijom su kapom marke kao što su Maserati, Chrysler, Peugeot, Fiat, Opel i Jeep, dogovorio je strateško partnerstvo s platformom za mobilnost Bolt, s ciljem zajedničkog istraživanja razvoja i primjene autonomnih vozila razine 4 (bez vozača) za komercijalnu upotrebu diljem Europe. Ta se objava nadovezuje na Boltovu nedavno objavljenu suradnju sa softverskom tvrtkom Pony.ai, dobavljačem sustava autonomne vožnje.

Pilot-projekti 2026.

Ujedinjujući, dakle, Stellantisovu hardversku ekspertizu u proizvodnji vozila, softver za autonomnu vožnju kompanije Pony.ai te Boltovu tehnološku i operativnu platformu, tri partnera stvaraju jednog od prvih komercijalnih operatora usluge robotaksija u Europi. Već sljedeće godine Bolt će započeti s postavljanjem temelja i provođenjem početnih testiranja u odabranim europskim gradovima. Njihov je cilj imati 100.000 robotaksija na cestama do 2035. godine.

Suradnja će spojiti Stellantisove "AV-Ready" platforme izgrađene za široku primjenu autonomije razine 4, s naprednim računalnim sustavima, fleksibilnim dizajnom i vrhunskim senzorima – posebice eK0 platformu srednje veličine i STLA small platformu – s Boltovom platformom za najam vozila.

Serijska proizvodnja 2029.

Tvrtke planiraju započeti uvođenje testnih vozila za pilot-projekte u europskim zemljama, uz snažan fokus na izgradnju usluge koja pruža najviše standarde sigurnosti i performansi u Europi. Uvođenje će se odvijati postupno – od prototipova i pilot-flota do progresivne industrijske ekspanzije – s početnim ciljem proizvodnje 2029. godine. Obje strane blisko će surađivati s europskim regulatorima kako bi podržale odgovoran pristup testiranju, certificiranju i skalabilnoj primjeni, u potpunoj usklađenosti s važećim standardima sigurnosti, zaštite podataka i kibernetičke sigurnosti, objavljeno je ovoga tjedna.

Bolt trenutačno pruža usluge prijevoza na zahtjev u više od 50 zemalja, uključujući Hrvatsku te planira integrirati Stellantisova autonomna vozila u svoju platformu dijeljene mobilnosti kako bi omogućio potpuno autonomnu uslugu prijevoza bez vozača. U partnerstvu sa Stellantisom planiraju pružati cjelovito, full-stack rješenje u području autonomne vožnje.



