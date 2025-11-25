Bolt i Pony.ai dovode robotaksije u Europu

Bolt, kompanija koja nudi usluge taksi prijevoza u Hrvatskoj i diljem Europe te Pony.ai, jedan od globalnih lidera u tehnologiji autonomne vožnje, objavili su da su sklopili partnerstvo kako bi autonomnu mobilnost doveli u Europu – tj. na našem kontinentu omogućili prijevoz robotaksijima.

U Europskoj uniji i izvan nje

Njihovo partnerstvo donijet će tehnologiju autonomne vožnje razine 4, razvijenu u kompaniji Pony.ai, u Boltovu u ponudu mobilnosti. Partnerstvo će se u početku usredotočiti na testiranja u stvarnim prometnim uvjetima, provjeru sigurnosti i oblikovanje korisničkog iskustva kako bi se omogućila potpuno autonomna vožnja bez vozača. Početni ciljni gradovi za implementaciju bit će odabrani među državama članicama EU-a, kao i među europskim zemljama koje nisu članice EU-a.

Pony.ai upravlja voznim parkom koji se sastoji od 720 robotaksija i oko 200 robokamiona. Do danas su vozila Pony.ai prešla više od 55 milijuna kilometara autonomnog testiranja i vožnje na otvorenim cestama diljem svijeta, a odnedavno u Kini na cestama imaju već sedmu generaciju autonomnih vozila.

Očekuje se da će ovo partnerstvo dodatno ojačati prisutnost tvrtke Pony.ai u Europi korištenjem Boltova regulatornog znanja te široke i snažne prisutnosti na kontinentu. Bolt, osnovan 2013. godine u Estoniji, trenutačno posluje u više od 50 zemalja i 600 gradova te pruža usluge dijeljene mobilnosti za više od 200 milijuna korisnika.

Veliki iskorak

Dr. James Peng, osnivač i glavni izvršni direktor tvrtke Pony.ai izjavio je: "Partnerstvo s Boltom predstavlja važan korak u našem globalnom širenju. Kombiniranjem Pony.ai tehnologije autonomne vožnje s Boltovim dubinskim razumijevanjem europske mobilnosti možemo ubrzati uvođenje sigurne i pouzdane robotaksi tehnologije. Europa je brzo rastuće i vrlo perspektivno tržište za autonomnu mobilnost, a vjerujemo da će nam ova suradnja pružiti snažno uporište za budući rast”.

Markus Villig, osnivač i glavni izvršni direktor Bolta, izjavio je: "Autonomna vozila transformirat će način na koji se ljudi i roba kreću, a Bolt je ponosan što surađuje s Pony.ai u trenutku kada tvrtka širi svoju tehnologiju autonomne vožnje. Kao jedina neovisna platforma za naručivanje vožnji na zahtjev osnovana u Europi koja se natječe na globalnoj razini, Bolt je jedinstveno pozicioniran da pomogne u odgovornom i učinkovitom širenju autonomnih vozila, u potpunom skladu s europskim sigurnosnim i podatkovnim standardima."