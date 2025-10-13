Tesla prodala svega 16.000 Cybertruckova u 2025.

Udio Cybertrucka na tržištu električnih vozila smanjio se s 1,5 na 1,2 posto, dok je ukupni broj prodanih jedinica daleko ispod početnih očekivanja za ovu godinu

Tesla je tijekom prvih devet mjeseci 2025. godine prodala ukupno 16.097 Cybertruckova, pokazuju podaci koje je analizirao Finbold Research. U odnosu na prošlu godinu, to predstavlja pad prodaje od čak 38 posto.

Najbolji rezultat Tesla je ostvarila u prvom kvartalu sa 6.406 isporučenih vozila, dok je u drugom kvartalu prodaja pala na 4.306 primjeraka, odnosno za 50 posto manje nego u istom razdoblju 2024. godine. Treći kvartal donio je blagi oporavak s 5.385 prodanih vozila, no i dalje je riječ o 62,6 posto slabijem rezultatu u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Foto: Finbold

Unatoč padu prodaje, Cybertruck ostaje jedno od najupečatljivijih vozila na tržištu električnih automobila. No, u Teslinoj ukupnoj prodajnoj strukturi riječ je o nišnom modelu. Najprodavaniji ostaje Model Y s više od 265.000 prodanih primjeraka od početka godine, a slijedi Model 3 sa 155.000

„Pad prodaje Cybertrucka ukazuje na kombinaciju izazova s kojima se suočavaju i Tesla i šire tržište električnih kamioneta. Istodobno, rastuća konkurencija proizvođača poput Riviana, Forda i drugih tvrtki iz EV sektora dodatno je pojačala borbu za udio na tom tržištu. Također, širi makroekonomski uvjeti, uključujući visoke troškove financiranja i slabiji potrošački optimizam kod kupnje skupljih proizvoda, također bi mogli imati negativan utjecaj na potražnju“, navode analitičari Finbolda.