Volkswagen planira i do 30.000 otkaza u Njemačkoj

Njemački mediji objavili su neslužbenu informaciju o tome da se u Volkswagenu sprema značajno smanjenje broja zaposlenih. Od oko 300.000 njihovih radnika u toj zemlji bez posla bi u narednim godinama moglo ostati njih oko 10%, tj. i do 30.000 ljudi. Ta vijest dolazi samo koji tjedan nakon one o mogućem zatvaranju tvornica uslijed financijskih poteškoća i neostvarenih ciljeva u proteklom razdoblju.

Najviše bi pritom bili pogođeni odjeli istraživanja i razvoja, iz kojih bi moglo otići između četiri i šest tisuća zaposlenika, navodi Manager Magazin, što čini oko polovicu svih zaposlenih u tim odjelima diljem Njemačke. K tome, tijekom narednih bi pet godina došlo i do velikih smanjenja ulaganja, na koja bi Volkswagen Grupa izdvojila i do 10 milijardi eura manje negoli je to trenutačno planirano. Investicije bi tako iznosile 160, a ne 170 milijardi eura, čime bi se ostvarila financijska stabilnost na duži rok.

Volkswagenovi sindikati već su se pobunili kad se govorilo o gašenju pojedinih pogona i najavljivali žestoku borbu protiv toga. Iz Uprave VW Grupe nema službene potvrde o najavljenim otkazima, ali su putem glasnogovornice poručili nešto što nije daleko od neslužbenih nagađanja: "Jedna stvar je jasna: Volkswagen mora smanjiti troškove na svojim njemačkim lokacijama. To je jedini način na koji marka može zaraditi dovoljno novca za buduća ulaganja. Kako ćemo ostvariti taj cilj, dio je predstojećih razgovora s predstavnicima zaposlenika."

Osim smanjenja troškova, Grupa želi i povećati profitabilnost u segmentu osobnih automobila, posebice onih pogonjenih fosilnim gorivima, dok ih još uvijek ima u ponudi. Tako su nedavno najavili i poskupljenje gotovo cijele game marke VW, koje je već implementirano na matičnom im tržištu.