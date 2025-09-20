Rolls-Royce izradio jedinstveni Cullinan Cosmos inspiriran svemirom – za četverogodišnjaka

Unikatni model Cullinan Cosmos je automobil kojim je Rolls-Royce ispunio san jednoj bogatoj obitelji iz Dubaija zaljubljenoj u zvijezde i njihovom sinu, koji će uživati u ručno oslikanom zvjezdanom nebu

Luksuzna automobilska marka Rolls-Royce predstavila je jedinstveno vozilo, Cullinan Cosmos, izrađeno po narudžbi za obitelj koja dijeli fascinaciju svemirom sa svojim četverogodišnjim sinom. Ovaj unikatni primjerak donosi temu svemira kroz niz pomno osmišljenih detalja, a središnji element je prvo ručno oslikano zvjezdano nebo na stropu kabine automobila u povijesti te tvrtke. Obitelj naručitelja, ako ste se pitali, dolazi iz Dubaija.

Pogled u zvijezde

Cijela "svemirska" priča kreće od karoserije, obojane u svjetlucavu bisernu boju Arabescato Pearl, koja podsjeća na sjaj mjesečine na noćnom nebu. Eksterijer je upotpunjen ručno iscrtanom dvostrukom linijom u plavoj nijansi te osvijetljenom figuricom Spirit of Ecstasy, za koju kažu da "noću sjaji poput udaljene zvijezde".

Unutrašnjost Cullinan Cosmosa nudi "meditativno" okruženje, inspirirano tišinom i čudima dubokog svemira. Sjedala su presvučena kožom s kontrastnim šavovima, a bijeli furnir unosi dašak tehničke profinjenosti. U suradnji s dizajnerima Rolls-Roycea, klijenti su kreirali i jedinstveni motiv zvjezdanog skupa, koji se pojavljuje kao vez na panelima vrata i naslonima za glavu te kao ručno oslikano umjetničko djelo na ploči ispred suvozača.

Noćno nebo prvo u povijesti

Vrhunac ovog vozila je prvo potpuno ručno oslikano zvjezdano nebo, za čiju je izradu jedna od umjetnica Rolls-Roycea utrošila 160 sati. Djelo prikazuje interpretaciju Mliječne staze, pri čemu je korišteno više od 20 slojeva akrilne boje kako bi se postigla "dubina" slike. Za efekt kozmičke maglice poslužila se neočekivanim alatom – kistom za šminku, dok je svjetlucavo polje zvijezda stvoreno kombinacijom finih kistova i tehnikom prskanja. Tek nakon što je slika dovršena i zaštićena, ručno su ugrađena i pozicionirana optička vlakna koja stvaraju prepoznatljivi svijetleći zvjezdani efekt.

Vozilo je isporučeno obitelji točno na vrijeme za posebnu prigodu, "spremno da svako putovanje pretvori u jedinstveno putovanje kroz zvijezde", ispunjavajući tako želju koja je i bila početna inspiracija za ovaj nesvakidašnji automobilski projekt. Cijena? O tome vjerojatno nije pristojno govoriti.