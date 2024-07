HGK: Investicije u punjače električnih vozila bit će 200 milijuna eura, a punionice na svakih 60 km

U Hrvatskoj gospodarskoj komori je službeno formirana Grupacija operatora mreža punionica za električna vozila HGK. Cilj joj je postati partner svim institucionalnim dionicima koji rade na stvaranju preduvjeta za izgradnju adekvatne infrastrukture za punjenje električnih vozila, s posebnom koncentracijom na osobne električne automobile, električne kamione i električne autobuse,, objavljeno je tom prigodom.

Cilj Grupacije je i surađivati s resornim ministarstvima koja europska regulativa obvezuje na instalaciju odgovarajuće infrastrukture u zadanom vremenu, kao i pružati informacije o potrebama tržišta električnih vozila kod definiranja ciljeva izgradnje dostatnih kapaciteta u elektroenergetskoj mreži. Rad Grupacije podrazumijeva i stvaranje podloga za kvalitetno kanaliziranje financijskih sredstava EU koja služe za unapređenje javne infrastrukture punjača u sljedećih desetak godina.

AFIR

Naime, europska Uredba o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva (AFIR) stupila je na snagu 13. travnja te donosi brojne obaveze za Hrvatsku. Bit će na snazi sve dok udio električnih vozila u EU ne dosegne 15%, što bi za Hrvatsku značilo oko 200 tisuća registriranih električnih vozila. AFIR obvezuje članice EU da do 2025. godine osiguraju punionice za osobna vozila na svim glavnim cestama na svakih 60 kilometara. Ista obveza vrijedi i za teška teretna vozila, ali s rokom do 2030. godine.

Cilj AFIR-a je i da se do kraja 2027. punionicama za laka električna vozila opremi barem 50 posto prometnica koje se povezuju s koridorom TEN-T, a do kraja desetljeća sve prometnice. Do 2030. godine nužno je osigurati dodatnih 100 do 150 MW priključaka kako bismo ispunili zahtjeve iz Uredbe. Trenutno je u Hrvatskoj oko 20 MW.

Održiviji prometni sustav

Ove mjere su ključne za osiguranje besprijekorne mobilnosti električnih vozila diljem Europe, potičući prijelaz na održiviji prometni sustav, što je i ključan cilj djelovanja nove Grupacije operatora mreža punionica za električna vozila Hrvatske gospodarske komore.

Dino Novosel HGK

"Formiranje Grupacije operatora mreža punionica za električna vozila HGK dolazi u trenutku kada su pred Hrvatsku postavljeni ambiciozni ciljevi za uspostavu kritične infrastrukture za punjenje električnih vozila. Radi se o investicijskom ciklusu od minimalno 200 milijuna eura do 2030. godine, što proizlazi iz nedavno usvojene uredbe AFIR. Taj će investicijski ciklus pridonijeti ostvarenju cilja Hrvatske u podizanju udjela obnovljivih izvora energije u prometu s postojeće razine ispod 3 posto na minimalno obvezujućih 21 posto. Na tom putu će Grupacija HGK, koja okuplja ključne industrijske dionike, sustavno raditi na uklanjanju regulatornih, tehničkih i operativnih barijera te na afirmativnom oblikovanju investicijske klime, u suradnji s ostalim ključnim dionicima u državi", poručuje predsjednik Grupacije HGK Dino Novosel.

Grupacija okuplja tvrtke koje pružaju uslugu punjenja električnih vozila, odnosno tvrtke registrirane u Hrvatskom uredu za registraciju postaja za punjenje i opskrbu alternativnim gorivima CRO IDRO, pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.