Dacia predstavila Hipster Concept, prototip najjeftinijeg EV-a u Europi

Ako Hipster Concept uđe u masovnu proizvodnju, kupci bi za manje od 15.000 eura mogli dobiti lagan i kompaktan gradski automobil s do 150 kilometara dometa

Dacia je predstavila prototip naziva Hipster Concept koji bi mogao postati najjeftiniji europski električni automobil ako uđe u serijsku proizvodnju. Cijena bi trebala biti manja od 15.000 eura, što bi ga moglo pozicionirati kao ozbiljnu konkurenciju kineskim niskobudžetnim električnim vozilima.

Riječ je inače o kompaktnom automobilu s troja vrata, težinom manjom od 800 kilograma te dužinom od samo tri metra. Prema Daciji, Hipster bi mogao doseći brzinu do 90 kilometara na sat i imati autonomiju od 150 kilometara, što bi trebalo biti sasvim dovoljno za svakodnevnu gradsku vožnju.

Foto: Dacia

No, kako bi postigli tako nisku cijenu, Dacia je radikalno pojednostavila konstrukciju ovog vozila. Sjedala su tako platnena, prozori se otvaraju ručno, multimedijskih sustava nema, a umjesto kvaka za vrata koriste se – remeni. Auto bi se, barem u početku, mogao nuditi samo u jednoj boji, sivo-plavoj kakvu ima i prikazani prototip.

„Hipster je koncept koji pokazuje Dacijinu hrabru viziju lokalne, pristupačne i svakodnevne mobilnosti. Ako se ukaže prilika za masovnu proizvodnju, spremni smo“, rekla je izvršna direktorica Dacije, Katrin Adt.

Foto: Dacia

Proizvodnja ovog automobila ovisi o odluci Europske unije o uvođenju nove kategorije malih automobila, nalik japanskim Kei Car modelima. Takva bi vozila imala manje obaveznih sigurnosnih i elektroničkih sustava, čime bi se dodatno smanjili troškovi i težina.