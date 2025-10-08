Dacia predstavila Hipster Concept, prototip najjeftinijeg EV-a u Europi
Ako Hipster Concept uđe u masovnu proizvodnju, kupci bi za manje od 15.000 eura mogli dobiti lagan i kompaktan gradski automobil s do 150 kilometara dometa
Dacia je predstavila prototip naziva Hipster Concept koji bi mogao postati najjeftiniji europski električni automobil ako uđe u serijsku proizvodnju. Cijena bi trebala biti manja od 15.000 eura, što bi ga moglo pozicionirati kao ozbiljnu konkurenciju kineskim niskobudžetnim električnim vozilima.
Riječ je inače o kompaktnom automobilu s troja vrata, težinom manjom od 800 kilograma te dužinom od samo tri metra. Prema Daciji, Hipster bi mogao doseći brzinu do 90 kilometara na sat i imati autonomiju od 150 kilometara, što bi trebalo biti sasvim dovoljno za svakodnevnu gradsku vožnju.
No, kako bi postigli tako nisku cijenu, Dacia je radikalno pojednostavila konstrukciju ovog vozila. Sjedala su tako platnena, prozori se otvaraju ručno, multimedijskih sustava nema, a umjesto kvaka za vrata koriste se – remeni. Auto bi se, barem u početku, mogao nuditi samo u jednoj boji, sivo-plavoj kakvu ima i prikazani prototip.
„Hipster je koncept koji pokazuje Dacijinu hrabru viziju lokalne, pristupačne i svakodnevne mobilnosti. Ako se ukaže prilika za masovnu proizvodnju, spremni smo“, rekla je izvršna direktorica Dacije, Katrin Adt.
Proizvodnja ovog automobila ovisi o odluci Europske unije o uvođenju nove kategorije malih automobila, nalik japanskim Kei Car modelima. Takva bi vozila imala manje obaveznih sigurnosnih i elektroničkih sustava, čime bi se dodatno smanjili troškovi i težina.