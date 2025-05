Električni automobili i ljetne vrućine: Kako maksimizirati domet baterije?

Električna vozila (EV) postaju sve češći prizor na našim cestama, no ljetne vrućine donose specifične izazove za njihove baterije i domet. Iako su moderni EV-ovi dizajnirani da izdrže širok raspon temperatura zahvaljujući naprednim sustavima termalnog upravljanja, ekstremna toplina ipak može utjecati na performanse i skratiti put koji možete prijeći s jednim punjenjem. Srećom, uz nekoliko pametnih strategija, možete značajno ublažiti negativne učinke visokih temperatura i bezbrižno uživati u ljetnim vožnjama.

Utjecaj vrućine na bateriju i domet

Srce svakog električnog automobila je njegova litij-ionska baterija, a ona najbolje funkcionira unutar određenog temperaturnog raspona, najčešće između 15°C i 35°C. Kada temperature okoline pređu gornju granicu ovog optimalnog prozora, kemijske reakcije unutar baterijskih ćelija se ubrzavaju. To može dovesti do bržeg pražnjenja, smanjenja kapaciteta pohrane energije i dugoročno ubrzane degradacije baterije.

Istraživanja, poput onih koje provodi Recurrent Auto, pokazuju da pri umjerenim ljetnim temperaturama, recimo do 30-32°C, gubitak dometa iznosi tek zanemarivih 2 do 5 posto. Međutim, kada se živa u termometru popne iznad 35°C ili čak blizu 40°C, gubitak dometa može postati značajniji, potencijalno dosežući 20 do 30 posto u ekstremnim uvjetima, ovisno o modelu vozila, stilu vožnje i korištenju klima uređaja. Sustav za upravljanje baterijom (BMS) također može ograničiti snagu ili brzinu punjenja kako bi zaštitio bateriju od pregrijavanja.

Klima uređaj: Učinkovitost i pametno korištenje

Korištenje klima uređaja u električnom automobilu neizbježno troši energiju iz baterije, no dobra vijest je da je hlađenje kabine energetski znatno manje zahtjevno od grijanja zimi. Razlika između željene temperature kabine i vanjske temperature ljeti obično je manja nego zimi. Studije pokazuju da klima uređaj počinje osjetnije utjecati na domet tek pri vanjskim temperaturama iznad otprilike 30°C.

Moderni EV klima uređaji troše oko 1-3 kW energije za održavanje ugodne temperature, dok inicijalno hlađenje jako zagrijane kabine može povući i više. Ključna strategija za očuvanje dometa je predhlađenje kabine dok je vozilo još uvijek priključeno na punjač. Na taj način koristite energiju iz mreže, a ne iz baterije, ulazite u već rashlađen automobil i smanjujete potrebu za intenzivnim radom klime tijekom vožnje.

Mnogi EV-ovi, uključujući Tesline modele, omogućuju programiranje predhlađenja putem mobilne aplikacije. Ako vaš automobil ima opciju hlađenja sjedala, koristite je – ona troši znatno manje energije od hlađenja cijele kabine.

Pametno punjenje i parkiranje

Gdje i kada punite svoj EV ljeti također igra ulogu. Kad god je moguće, parkirajte automobil u hladu, garaži ili ispod nadstrešnice. Izravna sunčeva svjetlost ne samo da zagrijava kabinu, već i samu bateriju, što može ubrzati njenu degradaciju. Ako parkiranje u hladu nije opcija, korištenje sjenila za vjetrobransko staklo može pomoći.

Što se tiče punjenja, preporučuje se izbjegavati punjenje baterije do 100% ili pražnjenje ispod 20%, posebno pri visokim temperaturama. Održavanje razine napunjenosti između 20% i 80% smanjuje stres na bateriju i generiranje topline. Pokušajte tempirati punjenje tijekom hladnijih dijelova dana, primjerice preko noći.

Također, izbjegavajte korištenje ultrabrzih DC punjača na izrazito vrućim danima odmah nakon duge vožnje jer kombinacija vanjske topline i topline generirane brzim punjenjem dodatno opterećuje bateriju. Pustite da se baterija malo ohladi prije spajanja na brzi punjač ako je moguće.

Ostali savjeti za optimizaciju

Ne zaboravite na gume. Visoke temperature povećavaju tlak zraka u gumama (otprilike 0,07 bara na svakih 5-6°C porasta temperature). Prenapuhane gume smanjuju prianjanje i povećavaju rizik od oštećenja, dok nedovoljno napuhane gume povećavaju otpor kotrljanja i troše više energije. Redovito provjeravajte tlak u gumama (kada su, naravno, hladne) i održavajte ga prema preporukama proizvođača.

Vaš stil vožnje također utječe na domet – uglađeno ubrzavanje i kočenje, korištenje regenerativnog kočenja te održavanje umjerene, konstantne brzine (koristeći tempomat gdje je prikladno) pomažu u očuvanju energije.

Na kraju, izbjegavajte nepotrebno opterećenje vozila, a to znači da iz gepeka uklonite teške predmete koji vam nisu potrebni za putovanje.