General Motors uskoro počinje zarađivati na električnim vozilima

Izvršna direktorica General Motorsa, Mary Barra, potvrdila je da će tvrtka do kraja ove godine početi ostvarivati profit na prodaji svojih električnih vozila

General Motors (GM) će do kraja ove godine početi ostvarivati profit na svojim električnim vozilima, potvrdila je izvršna direktorica Mary Barra u intervjuu za The New York Times.

Naime, Tesla trenutno predvodi tržište električnih vozila u SAD-u, ostvarujući profit još od 2021. godine. Ford, inače drugi najveći proizvođač EV-ova u SAD-u, zabilježio je gubitke veće od milijardu dolara u prva dva kvartala ove godine na svojoj liniji EV-ova Model e. Ostali proizvođači koji se isključivo bave EV-ima, poput Riviana i Lucida, također ne ostvaruju profit i ovise o vanjskim investitorima.

Potražnja za EV-ovima i dalje raste, ali taj rast u SAD-u varira, što je natjeralo proizvođače da prilagode svoje strategije lansiranja i u svoj portfelj uključe više hibridnih modela. Jedan od glavnih izazova za širenje popularnosti EV-a ostaje visoka cijena, iako kupci mogu iskoristiti porezne olakšice do 7.500 dolara, uz uvjet da su vozila proizvedena u SAD-u i ispunjavaju stroge kriterije vezane za cijenu i nabavu baterijskih materijala. Ova pravila osmišljena su kako bi SAD ostao konkurentan Kini, koja proizvodi EV-ove po nižim cijenama.

No, samo nekoliko GM-ovih modela, poput Chevy Equinoxa i Blazer EV-a, trenutačno ispunjava uvjete za porezne olakšice. Ipak, toga je dobro svjestan i GM koji ulaže u smanjenje cijena baterija kako bi više modela postalo dostupno kupcima uz ove poticaje. GM također planira smanjiti troškove uvođenjem jeftinijih baterija na bazi litij-željezo-fosfata (LFP) u buduće modele, poput onih koje već koriste Tesla i Ford.

Sve bi to, uz otvaranje novih tvornica baterija u Michiganu i Indiani, trebalo rezultirati većim profitom za GM.