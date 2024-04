Kia otkrila svoje planove za budućnost

Kia brzo proširuje svoju liniju potpuno električnih vozila s oznakom EV. Korejski div je potvrdio da će do 2027. godine lansirati čak 15 novih električnih modela.

Osim samih modela, odnosno njihova broja, objavljene su i druge strateške najave - poput ciljeva prodaje električnih automobila, investicijskih iznosa i tehnoloških razvoja do kraja desetljeća. Samo prošle godine, Kia je rekla da će do 2027. godine lansirati devet novih električnih vozila u Velikoj Britaniji, a sada imamo jasniju predodžbu kada očekivati te nove modele. Kia je rekla da će šest novih automobila stići do 2026. godine - EV3 kasnije ove godine, zatim EV2, EV4 i EV5.

EV3 dolazi prvi

Već smo dobili rani pogled na EV3, zahvaljujući Kia EV3 konceptu krajem 2023. godine. Sudeći prema prethodnim konceptima Kie, poput EV9 koncepta, finalni EV3 ne bi trebao biti previše različit od konceptnog automobila kada se lansira u trećem tromjesečju ove godine. Trebao bi pružiti potpuno električnu alternativu slično velikom SUV-u Kia Sportage, smještajući se iznad Niro EV-a.

EV4 i EV5 još uvijek tajnoviti

Otkriven istovremeno s EV3 konceptom prošle godine bio je EV4 koncept. EV4 je također spomenut na danu investitora, iako specificiran datum lansiranja nije bio otkriven. Isti se slučaj odnosi i na EV5 SUV, koji će biti srednje velik SUV koji će konkurirati Tesla Modelu Y i nadolazećem Audi Q6 e-tronu.

EV2 za dvije godine

Kia EV2 još nije bio prikazan putem konceptnog automobila (očekujemo da će stići kasnije ove godine), ali ponovno je spomenut u ažuriranju dana investitora. Sada znamo da će stići 2026. godine i mogao bi biti predstavljen kao subkompaktni konkurent Renaultu 5. Električnu putničku liniju Kie dodat će i dva "PBV-a" (namjenski izrađena vozila) - srednje velik PV5 i veći PV7.

Sportske "GT" verzije

Kia je potvrdila svoje planove za sportske modele s GT oznakom, izjavivši da će EV9 GT stići u siječnju 2025. godine. SUV sa sedam sjedala EV9 je flagship model sve električnog asortimana Kie te iako specifični detalji još nisu objavljeni, EV9 GT će koristiti pogonski sklop s dva motora sa značajnim povećanjem maksimalne snage od 376 KS trenutnog modela. Postavljanje dva motora od 576 KS iz EV6 GT-a svakako bi moglo biti moguća opcija. Ciljana brzina od 0-100 km/h za manje od četiri sekunde i nadograđeni ovjesom te kočnice su također u planu, kako bi se EV9 GT lakše nosio s dodatnom snagom.

Osvježenje za EV6

Prvi od Kia potpuno električnih EV modela, EV6, također nije bio zaboravljen. Kia je rekla da možemo očekivati redizajn, odnosno osvježenje EV6 u drugom kvartalu ove godine, a slijedi ga ažuriranje sportske verzije EV6 GT u četvrtom kvartalu 2024. godine. Sestrinski automobil EV6 iz Hyundaija, Ioniq 5, dobiti će ažuriranje ove godine, pri kojem će se veličina baterije povećati s 77,4 kWh na 84 kWh. S obzirom na to da EV6 koristi istu platformu E-GMP, isto ažuriranje trebalo bi doći i do Kie.

Ostali planovi

Nije sve bilo vezano uz električne modele na Kia Investor Dayu. Kia je također otkrila da će svoj najpopularniji automobil u Europi - SUV Sportage, osvježiti kasnije ove godine, iako detalji još nisu objavljeni. Kia je također rekla da će "agilno reagirati na promjene u tržišnom okruženju" proširenjem svoje linije hibridnih vozila sa šest modela u 2024. godini na devet modela do 2028. godine. Kia cilja na 1,6 milijuna prodanih EV-a globalno do 2030. godine, pri čemu će 250.000 dolaziti iz njihove PBV ponude. Korejska tvrtka prošle godine prodala je 3.085.771 automobila i cilja na povećanje na 4,3 milijuna godišnje do 2030. godine. Da bi potakla interes za EV-ima, Kia održava partnerstvo s Ionity koje će također pomoći izgraditi više od 17.000 punionica u Europi.