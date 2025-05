Obnovljena Kia Picanto u domaćim salonima za 16.899 eura

Cijene pojedinih dijelova za vozila još od početak koronakrize doveli su do bitne revizije ponuđenih modela automobila na domaćem, ali i ostalim tržištima. Naravno, brojni proizvođači automobila donijeli su odluke o ukidanju pojedinih modela, a najviše je to zahvatilo segment malih gradskih automobila. Ipak, vozila su to koja imaju svoju publiku, pogotovo u velikim gradovima gdje stanovnici muku muče s nedostatkom parkirnih mjesta. Jedan od proizvođača koji je zadržao svoj ulazni model je i Kia, a koja je sada u domaće prodajne salone dovela posljednje izdanje modela Picanto.

Kia Picanto Ivan Cvetković

Riječ je o trećoj generaciji, a koja je sada doživjela i drugo obnavljanje. Dimenzije, kao i brojne druge stvari ostale su nepromijenjene. Ista je i ponuda pogonskih strojeva, a riječ je o ustvari kozmetičkom ušminkavanju. Tako se dotjerani Picanto prepoznaje po novom prednjem, ali i stražnjem dijelu. Sprijeda je tu novi branik, kao i prepoznatljiva maska 'tigrov nos', nova svjetla, a izmjene su doživjeli i blatobrani te poklopac motora. Ovisno o razini opreme, tu su i dojmljiva LED dnevna odnosno glavna LED svjetla. Jednostavan dizajn stražnjeg dijela naglašava vertikalnu vezu između redizajniranih stražnjih svjetala i stražnjeg odbojnika Picanta.

Četiri nove boje

Obnovljeni Picanto u prvoj razine opreme dolazi na 14-inčnim čeličnim kotačima. Na drugoj razini kotači su istog promjera, ali aluminijski, dok su na trećoj razini, trenutačno najopremljenijem modelu 15-colni alu naplatci. Kia je za Picanto pripremila devet živih nijansi boja, s time da su četiri nove. Nove boje su Signal Red, Smoke Blue, Sporty Blue i Adventurous Green.

Kia Picanto Ivan Cvetković

Picanto se i dalje nudi s dva motora. Riječ je o dobro poznatim benzinskim opcijama, a koje su za ovu priliku dodatno dorađene kako bi zadovoljavale posljednje eko norme. Osnovni je 1-litreni trocilindraš od 63 KS, a tu je i 1,2-litreni četverocilindraš od 79 KS. Osnovni je 5-stupanjski ručni mjenjač s time da se snažniji benzinac može odabrati i uz 5-stupanjski automatizirani mjenjač. Ovaj se mjenjač temelji na peterostupanjskom ručnom mjenjaču s aktuatorima spojke i ručice mjenjača za automatizaciju njihovih funkcija. AMT nudi najbolje iz oba svijeta: kombinira učinkovitost potrošnje goriva konvencionalnog ručnog mjenjača s praktičnošću bezbrižnog automatskog mjenjača, čineći gradsku vožnju mnogo ugodnijom.

Samo atmosferski motori

Atmosferski motori imaju poboljšane cijevi za recirkulaciju ispušnih plinova i optimizirano vrijeme otvaranja usisnih ventila. Osim toga, svaki motor omogućuje bolje hlađenje komore za izgaranje zahvaljujući novim poboljšanjima u ovom području. Oba motora pokreću prednje kotače. Prema Kijinim stručnjacima, kombinacija motora i mjenjača zadovoljava potrebe brojnih europskih kupaca bez obzira na njihove vozačke navike.

Kia Picanto Ivan Cvetković

Obnovljeni Picanto standardno dolazi s 8-inčnim 'lebdećim' zaslonom osjetljivim na dodir, navigacijskim sustavom i 4,2-inčnim digitalnim zaslonom visoke rezolucije kao dijelom instrumentne ploče. Središnji zaslon osjetljiv na dodir opremljen je Bluetooth multitaskingom, što znači da korisnici mogu istovremeno spojiti do dva mobilna uređaja - jedan za hands-free pozive i korištenje medija, a drugi samo za korištenje medija. Sustav standardno dolazi s Apple CarPlay i Android Auto mogućnošću povezivanja.

Kia Picanto Ivan Cvetković

Dosta je pažnje posvećeno i naprednim sustavima pomoći vozaču (ADAS) te nizom aktivnih sigurnosnih sustava za poboljšanje sigurnosti putnika. Ovisno o konfiguraciji, obnovljeni Picanto s ADAS sustavima uključuje sustav pomoći za izbjegavanje frontalnog sudara 1.5 (FCA) s prepoznavanjem vozila, biciklista i pješaka. Ova funkcija uključuje funkciju skretanja na raskrižju. Ako postoji rizik od sudara prilikom skretanja lijevo na raskrižju, funkcija automatski pomaže pri naglom kočenju.

Tri razine opreme

Kao i svi novi Kia modeli, Picanto dolazi uz 7-godišnje tvorničko jamstvo odnosno do 150.000 kilometara (prve tri godine bez ograničenja kilometraže). Picanto je za sada dostupan uz LX Active, EX Trend te EX Style razine opreme. Početna, LX Active ide isključivo uz jednolitreni motor te stoji 16.899 eura. Srednja, EX Trend oprema početna je opcija za snažniji 1,2 motor i stoji 17.499 eura. Uz 1500 eura nadoplate dobiva se najbogatiji EX Style paket opreme, a koji između ostalog sadrži i grijače prednjih sjedala i obruča upravljača, dvostruko dno prtljažnika, dodatno zatamnjena prozori, LED prednja, stražnja i dnevna svjetla, 15-colne alu naplatke, automatski klima-uređaj, pametni ključ... Uz dodatnih tisuću eura na istoj razini opreme dobiva se i 5-stupanjski automatizirani mjenjač.

Kia Picanto KIA

Kako to i većinom biva kod Kia vozila, kupci mogu pri kupnji odabrati neke od pogodnosti. Plaćate li gotovinom, tu je dodatnih 1000 eura popusta. Odlučite li se pak za neko od financiranja, ono je beskamatno. Treća je mogućnost odabira obvezni i kasko osiguranje vozila za svega 1 euro.