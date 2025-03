Kia EV3 u prodaji za 37.999 eura, uz plaćanje gotovinom tisuću eura povoljniji

Stigao nam je još jedan električni automobil od kojeg se mnogo očekuje, i za kojeg se vjeruje da bi mogao postići zapaženije prodajne rezultate. Riječ je o Kijinom modelu EV3, a koji dolazi u sve traženijem segmentu kompaktnih SUV-a. Model je to nastao na Electric-Global Modular Platform (E-GMP) identičnog međuosovinskog razmaka kao i model Sportage.

Kia EV3

Riječ je o 268 centimetara između prednje i stražnje osovine, a tu je i ukupna duljina od 430 cm, odnosno 156 cm visine i 185 cm širine. Pripremljena je prostrana putnička kabina, kao i prtljažnik obujma 460 litara, a koji se mogu proširiti na 1250 litara preklapanjem naslona stražnje klupe. Ispod poklopca motora je i dodanih 25 litara prednjeg spremnika, prvenstveno za kablove, tzv. frunk.

Kia EV3

Prostrana unutrašnjost EV3 pruža ugođaj dnevne sobe, s nizom korisnih značajki osmišljenih kako bi svako putovanje bilo udobno i udobno. Čista nadzorna ploča ima trostruki panoramski zaslon, s dva 12,3-inčna zaslona osjetljiva na dodir koji vozaču stavljaju sve u okvir lakog pregleda i pristupa, te 5,3-inčni segmentni zaslon za kontrolu klime. Head Up zaslon od 12,3 inča prikazuje sve potrebne informacije unutar oka vozača. Ovo je nešto što smo već imali priliku vidjeti na najvećem Kijinom električnom modelu EV9. EV3 postiže ravnotežu između dodirnih i taktilnih kontrola za unutarnje funkcije koje pomažu u smanjenju ometanja vozača.

Odgovorna mobilnost i profinjeni dizajn

EV3 uključuje filozofiju dizajna marke 'Opposites United' koja iskorištava kreativnu napetost koju stvaraju različite vrijednosti prirode i modernosti kako bi se stvorila skladna cjelina. Stoga, iznutra i izvana, EV3 uravnotežuje emocionalne i racionalne elemente, predstavljajući stup dizajna 'Radost s razlogom' (Joy for Reason). Unutarnji prostor sadrži sjedala za opuštanje, pametna rješenja za pohranu, klizne stoliće, prostran prostor za glavu i noge, inteligentno osvjetljenje raspoloženja i boje inspirirane prirodom kako bi poboljšali dobrobit vozača i putnika na svakom putovanju. Sjedala uključuju mrežaste naslone za glavu za bolju ventilaciju i udobnost.

Kia EV3

EV3 ima i novo ograničeno izdanje obloge prtljažnika s geometrijskim valom koji podsjeća na valove i smeće koje teče u mrežu. Dodatak je napravljen od recikliranih materijala koji čine 40% reciklirane oceanske plastike iz Tihog oceana prikupljene u sklopu suradnje s The Ocean Cleanup, neprofitnom organizacijom sa sjedištem u Nizozemskoj koja je usmjerena na čišćenje plastike nakupljene u našim oceanima i rijekama. Sedmogodišnje partnerstvo ima za cilj pronaći inovativna rješenja i doprinijeti čišćem, zdravijem planetu, omogućujući uklanjanje gotovo pola milijuna kilograma plastike s Velike pacifičke mrlje smeća - obloga prtljažnika je ovime prva primjena.

Cilj - 20% plastike iz recikliranih izvora

Osim toga, svaki EV3 ima Kijinih 10 materijalnih rješenja, kao što su bioplastika, reciklirane PET tkanine i boja bez BTX-a (smjesa benzena, toluena i tri izomera ksilena, od kojih su svi aromatski ugljikovodici). Kao dio svoje dugoročne strategije održivosti, Kia ima za cilj da do 2030. godine 20% plastike koja se koristi u vozilima dolazi iz recikliranih izvora.

Kia EV3

Kia je za EV3 pripremila pogonski elektromotor od 105 kW / 204 KS te 283 Nm maksimalnog okretnog momenta, a ovisno o potrebama, na kupcima je odabir veće ili manje baterije. Početna je od 58,3 kWh, a koja osigurava doseg od 436 km po WLTP-u, dok ona proširenog dosega ima kapacitet 81,4 kWh. Ta veća baterija osigurava do 605 km, odnosno čak do 773 km kada se vozilo koristi isključivo u gradskoj vožnji. Tome u prilog ide tehnologija i-Pedal i sustavom regenerativnog kočenja. Prednost je u fleksibilnosti i kontroli odvajanjem razine regenerativnog kočenja od funkcije pune kontrole zaustavljanja. Potpuna vožnja s jednom pedalom može se koristiti u svim načinima regenerativnog kočenja, uključujući vožnju unatrag. Sustav također pamti prethodno odabranu razinu kada se vozilo ugasi.

Baterije kapaciteta 58,3 kWh i 81,4 kWh

Tehnologija brzog punjenja od 400 V omogućuje EV3 da prijeđe s 10% na 80% u 29 minuta za verziju baterije od 58,3 kWh i 31 minutu za verziju od 81,4 kWh. Do 202 km dometa može se dobiti u samo 15 minuta. Stabilan profil snage punjenja u kombinaciji s učinkovitošću čini EV3 jednim od vodećih EV-a za punjenje kilometrom po minuti u svom segmentu. U minuti se može dobiti doseg od 13,6 km.

Kia EV3

Kia je jedan od vodećih proizvođača koji uvodi punjenje od vozila do tereta (V2L) u segment kompaktnih EV SUV vozila. Ova značajka omogućuje automobilu napajanje vanjskih uređaja i kupcima omogućuje maksimalnu dostupnost EV3. Svaki EV3 također je sposoban za dvosmjerno punjenje, uključujući punjenje od vozila do mreže, od vozila do doma i od vozila do zgrade, koje će se postupno uvoditi na europska tržišta.

Digitalni razvoj

EV3 ima prvi na svijetu vrlo učinkovit i superkompaktan tanki sustav klimatizacije koji pruža dosljednu udobnost u kabini u svim vremenskim uvjetima, maksimizirajući udobnost i minimalizirajući potrošnju energije, bez ugrožavanja dosega. Pametno upakiran sustav daje putnicima na prednjim sjedalima dodatnih 6 cm prostora u prostoru za noge, u usporedbi s konvencionalnim klimatizacijskim sustavom. Visoko učinkovit sustav upravljanja toplinom četvrte generacije poboljšava performanse toplinske pumpe kroz istodobnu toplinu vanjskog zraka i apsorpciju topline.

Kia EV3

Dinamika vožnje EV3 razvijena je i kasnije podešena kako bi ispunila visoka očekivanja europskih kupaca u pogledu vožnje, rukovanja i upravljanja. Čak i prije nego što je sastavljen prvi testni automobil, EV3 je prošao kroz opsežan virtualni razvoj, sa stotinama različitih postavki testiranih na naprednom dinamičkom simulatoru vožnje. Rezultirajuće optimalne geometrije i usklađenosti puštene su europskim inženjerima kako bi ih fino ugodili na europskim cestama.

Četiri razine opreme

Upravljanje je također posebno podešeno za europske uvjete vožnje, s fokusom na preciznost i linearnost, omogućujući EV3 da se lako nosi sa zavojitim cestama u predgrađu, gradskim ulicama i autocestama. Paket naprednih sustava za pomoć vozaču, uključujući drugu generaciju sustava za pomoć vozaču na autocesti (Highway Driving Assist 2), radarski tempomat druge generacije (Smart Cruise Control 2) i sustave za sprječavanje sudara, također je opsežno testiran na europskim cestama.

Kia EV3

Iz Kije stiže najava kako uskoro planiraju lansiranje izvedbe s pogonom na sva četiri kotača (AWD), kao i GT izvedbe. Za sada su tu Air, Star i Sky razine opreme uz početnu bateriju, s cijenama od 37.999, 39.499 te 43.499 eura. Posljednje navedena razina opreme, Sky početna je kod modela s proširenim dosegom, a gdje stoji 47.499 eura. Trenutačna top verzija ima oznaku GT-Line te stoji 50.499 eura.

Kia EV3

Kupci mogu odabrati jednu od tri ponuđene pogodnosti. Tu je opcija kupnje uz beskamatno financiranje uz 0% kamate, plaćate li sami odjednom tu je bonus od 1000 eura, a može se odabrati i obvezno i kasko osiguranje za tek 1 euro. Opće Kia jamstvo iznosi poznatih 7 godina ili do 150.000 kilometara, s time da je u prve tri godine tu jamstvo bez ograničenja kilometara. Glavni konkurenti modelu EV3 trebali bi biti Volvo EX30, Smart #1 te Renault Megane E-Tech Electric.