Kraj je proizvodnje Smarta ForTwo, ali postoji plan razvoja njegovog nasljednika

Treća generacija prepoznatljivog gradskog automobila Smart ForTwo od kraja ožujka više se ne proizvodi, a kompanija radi na novoj platformi za buduću generaciju dvosjeda. No, to ne mogu realizirati sami

Najpoznatiji automobil marke Smart sigurno je dvosjed ForTwo, koji je do sada dobio tri generacije. Prva je lansirana još 1998. godine, kada je to bio potpuno revolucionarni automobil. Minijaturni gradski dvosjed za masovnu proizvodnju krajem prošlog stoljeća tako je odmah ušao u legendu. Drugu generaciju, s manjim dizajnerskim ali većim tehničkim promjenama dobio je 2006., a treća generacija lansirana je 2014. godine i kasnije dobila električnu inačicu EQ. No, sada je više na tržištu neće biti.

Smart #2 u pripremi

Smart se orijentirao na električne modele #1 i #3, dok je proizvodnja modela ForTwo u Mercedes-Benzovoj tvornici u Francuskoj zaustavljena 28. ožujka. ForTwo bi trebao u narednim godinama dobiti i izravnog električnog nasljednika, oznake #2, a Smart (danas zajednički projekt Mercedesa i Geelyja) u njegov razvoj je ušao samostalno.

Posljednji proizvedeni Smart ForTwo je električni model EQ Fortwo Cabrio

Cilj im je stvoriti novu platformu za električne gradske dvosjede, dužine između 2,7 i 2,8 metara, koji će i dalje vozačima davati dojam većeg automobila, uz skuplje materijale, luksuzniju unutrašnjost, ali i visoke sigurnosne ocjene na crash testovima te domet na struju dovoljan za svakodnevno korištenje. Takva platforma sada ne postoji, pa će je u Smartu morati razviti. Ono na čemu sada rade nazivaju Electric Compact Architecture (ECA), a u potrazi su za tehničkim partnerima koji bi im "uskočili" i pomogli u tom zahtjevnom projektu.

Gledano prema potražnji, projekt bi mogao biti komercijalno uspješan. Isto tako, na europskom tržištu ne postoje električni gradski dvosjedi, koji su klasificirani kao automobili. Naime, Microlino, Citroën Ami, Fiat Topolino, Opel Rocks e i slični registriraju se kao laki četverocikli, a samim time donose i kompromise u tehničkom i sigurnosnom smislu – i to je tržište na kojem Smart i dalje vidi svoju priliku.