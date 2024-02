Minijaturni Microlino dobio i "lite" izvedbu, koju smiju voziti i 15-godišnjaci

U Ženevi se ovoga tjedna održava poznati salon automobila Geneva Motor Show. Jedan od prvih noviteta tamo prikazanih je još "lakša" verzija malenog gradskog automobila Microlino. Osmišljen u Švicarskoj, a proizveden u Italiji, Microlino je već nekoliko godina dostupan na zapadnoeuropskim tržištima, kao "bubble car", sličan nekadašnjoj BMW Isetti. Njegova "lite" verzija otkrivena je sada u Ženevi, a cilj joj je privući i mlade kupce.

Naime, Microlino Lite ima ograničenje brzine na samo 45 km/h (originalna verzija mogla je potegnuti i do 90 km/h), pa ga se u Europi klasificira u kategoriju lakih četverocikala L6e. To znači da ga smiju voziti i maloljetnici, primjerice u Hrvatskoj s navršenih 15 godina i uz položen vozački ispit za kategoriju AM. Uz to, nova verzija donosi i manju bateriju, kapaciteta tek 5,5 kWh, što malenom vozilu omogućava autonomiju od oko 100 kilometara, ili pak 11 kWh uz autonomiju od 177 km.

Punjenje se obavlja snagom od najviše 2,2 kW, pa u osnovnoj inačici nadopunjavanje baterije od 0 do 80% kapaciteta traje oko dva sata. U slučaju veće baterije to se produljuje na oko četiri sata.

Kad je riječ o opremi, veličini i općenito formi vozila, Microlino Lite identičan je prethodniku. I dalje je to dvosjed dug tek 2,5 metra i mase ispod 600 kilograma, u koji se ulazi otvaranjem cijele prednje stranice, zajedno s vjetrobranom.

Microlino Lite bit će dostupan primarno putem leasinga, a cijena će se kretati oko 150 franaka (156 eura) na mjesec. Prednarudžbe su već otvorene, a prve isporuke najavljene su za početak ljeta – također samo u odabranim zemljama zapadne Europe.