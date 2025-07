Koenigsegg ostaje vjeran V8 motorima: 'Električni auto je robot, naš je životinja'

Već više od dva desetljeća, zaljubljenici u automobile visokih performansi gledaju na Koenigsegg kao na dokaz da ekstremno inženjerstvo i odvažne ideje još uvijek imaju mjesto u modernom automobilskom svijetu. Švedska tvrtka pomogla je oblikovati pojam hiperautomobila kakvog danas poznajemo, s fokusom na vrhunsku izradu, divlji dizajn i gromoglasne V8 motore. I dok se ostatak industrije snažno naginje elektrifikaciji, Koenigsegg ostaje čvrsto privržen motorima s unutarnjim izgaranjem.

Najnoviji dokaz te filozofije je Sadair's Spear, model baziran na Jesku, čiji twin-turbo V8 motor isporučuje nevjerojatnih 1.603 konjske snage i vrti se do 8.500 okretaja u minuti. To ne znači da konkurencija spava. Drugi brendovi slijede vlastite kreativne puteve, od Cosworthovih V12 i V16 motora u bolidu Gordon Murray T.50 do hibridne snage novog Bugatti Tourbillona. No, Koenigsegg ne odustaje. Njegov V8 nastavlja evoluirati, dokazujući da vrhunac tehnologije motora s unutarnjim izgaranjem još nije dosegnut.

Koenigsegg Sadair's Spear Foto: Koenigsegg

Nema planova za električna vozila

Kako prenosi portal Carscoops, Christian von Koenigsegg je u nedavnom intervjuu za Top Gear jasno dao do znanja da tvrtka nema planova za lansiranje potpuno električnog vozila. Zahvaljujući regulativama EU-a koje malim proizvođačima omogućuju da zaobiđu nadolazeću zabranu prodaje novih automobila s unutarnjim izgaranjem nakon 2035. godine, Koenigsegg se ne mora okrenuti električnim vozilima samo da bi ostao u igri.

"Interes tržišta za ovu razinu automobila, a da je potpuno električan, izuzetno je nizak. To je jedan aspekt. Ali također, i sam sam godinama vozio električne automobile i volim njihovu responzivnost, uglađenost i lakoću korištenja. Ali, nakon nekog vremena, ako ste automobilski entuzijast, želite razgovarati sa zvijeri, zar ne? Želite dijalog. Želite čuti kako se osjeća i u kakvom je raspoloženju“, rekao je von Koenigsegg.

Opisao je emocionalnu stranu vožnje automobila s motorom s unutarnjim izgaranjem, dodajući da je električni automobil više robot, dok je benzinski Koenigsegg – životinja.

Koenigseggovi automobili su poput mehaničkih satova

Zatim je usporedio trenutna događanja u automobilskoj industriji s onim što se dogodilo u industriji satova. Kada su digitalni satovi postali uobičajeni, neki su mislili da će to značiti kraj za mehaničke satove. Međutim, ljudi i dalje žele i cijene ručno izrađen mehanički sat, zbog čega su i danas toliko popularni.

Koenigseggovi automobili su poput mehaničkih satova. Tvrtka se ne oslanja na robote da ih sastavljaju, izrađeni su od tisuća preciznih mehaničkih dijelova koji svakom automobilu daju jedinstven karakter, nešto što električno vozilo ne može replicirati. Upravo od tud i dolazi samopouzdanje von Koenigsegga.